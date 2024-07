Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der letzten Woche haben rückläufige Inflationszahlen in den USA die Zinssenkungsfantasie beflügelt und am Rentenmarkt für Unterstützung gesorgt, so die Analysten der Helaba.Auch der Euro habe davon profitieren können. Zinshoffnungen würden am Aktienmarkt für ein freundliches Umfeld sorgen. Der Dow Jones und der S&P 500 hätten neue Allzeithochs erreicht. Das Attentat auf Donald Trump habe am Wochenende für Schlagzeilen gesorgt, dürfte an den Finanzmärkten aber keine sichtbaren Spuren hinterlassen, wenngleich anzunehmen sei, dass der Vorfall den Republikanern in die Karten spiele. ...

