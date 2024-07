Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Den unumstrittenen Höhepunkt der abgelaufenen Datenwoche bildeten die Inflationszahlen aus den USA, so die Analysten der DekaBank.Nachdem bereits die Juni-Daten auf eine weitere Entspannung der Inflationsdynamik in den USA hingedeutet hätten, hätten die Juli-Werte die Fortsetzung dieser Entwicklung bestätigt. Eine erste Leitzinssenkung im September sei damit wieder deutlich wahrscheinlicher geworden. Die Aktienmärkte hätten dies mit steigenden Kursen quittiert. In den USA seien neue Rekordstände erreicht worden, und auch der DAX sei seinem Allzeithoch ziemlich nahe gekommen. ...

