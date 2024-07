Frankfurt a.M. (www.fondscheck.de) - Die Asset-Management-Branche befindet sich seit dem 3. Quartal 2023 im Aufschwung und auch das 2. Quartal dieses Jahres setzte den Trend fort, so die Experten der Dolphinvest Capital GmbH."Dies ist zum einen der Entwicklung der globalen Aktienmärkte geschuldet, und zum anderen vollzieht sich ein struktureller Wandel in der Branche, der zu höheren Erträgen führt. Und dieser Wandel hat ausnahmsweise nichts mit KI zu tun - auch wenn dies dem ein oder anderen Aktienanleger schwerfallen mag zu glauben", wisse Michael Klimek, Geschäftsführer der Dolphinvest Capital. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...