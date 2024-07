Kärntens Landeshauptstadt setzt das geförderte E-Carsharing-Projekt "Share4u" um. Zunächst sollen über Avant2Go von Avant Car 30 E-Fahrzeuge an 30 Standorten zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus wird der Ausbau der Flotte auf 120 Elektrofahrzeuge an 50 Standorten in Klagenfurt und Umgebung avisiert. "Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee nimmt als einzige österreichische Stadt an der EU Cities Mission teil und zählt zu den österreichischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...