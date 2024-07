Wird die Aktie von Siemens Healthineers den Sprung über die wichtige Chart-Zone von 57/58 Euro schaffen? Seit 2022 befindet sich das Papier in einem flachen und seit September 2023 auch in einem steileren Aufwärtstrend (siehe auch Tageschart unten). Aktuell notiert die Aktie von 55,40 Euro, also kurz vor der entscheidenden Barriere. Gelänge der Sprung darüber, könnte es durchaus schnell bis auf 66/67 Euro nach oben gehen, dem Hoch aus dem Jahre 2021.

Quelle

...

Den vollständigen Artikel lesen ...