Die KST Beteiligungs AG hat ihren in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres erzielten Gewinn von 0,26 Mio. Euro zum 30.06.2024 ausgebaut. So stieg der Jahresüberschuss der Gesellschaft im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 weiter auf 0,45 Mio. Euro (Vorjahresperiode: 0,11 Mio. Euro) an. Aus Zinsen und Dividenden hat die KST Beteiligungs AG in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres TEUR 95 (Vorjahresperiode: TEUR 136) vereinnahmt. Die Zinsaufwendungen der Gesellschaft haben sich trotz einer Reduzierung der zum 30.06.2024 ausgewiesenen Bankverbindlichkeiten um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...