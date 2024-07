Der New York Empire State Index (Juli) für die Produktion im US-Bundesstaat New York ist mit -6,6 Punkten etwas schwächer ausgefallen als erwartet (Prognose war -5,5; Vormonat war -6,0). Damit ist der New York Empire State Index seit Dezember 2023 durchgängig unter dem Wert von 0 - ein Zeichen für die abkühlende Wirtschaft in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...