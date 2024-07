Regensburg (ots) -Karpfenteiche und Vulkanberge, Zoiglbier und oberpfälzer Spezialitäten: Der Oberpfälzer Wald ist eine traditionsreiche und geologisch interessante Urlaubsregion und für Radfahrer ein lohnendes Ziel. Gastfreundschaft ist ein hohes Gut in dieser Mittelgebirgsregion, die sich zwischen Fichtelgebirge und Bayerischer Wald erstreckt. Dieses Stück wundervolle Landschaft ist immer noch ein Geheimtipp für diejenigen, die Glücksmomente bei Land und Leuten sammeln, regionaltypische Spezialitäten genießen und außergewöhnliche Naturbesonderheiten erleben möchten.Auf der Radrunde "Oberpfälzer Radl-Welt" lernt man die Mittelgebirgsregion in einer Acht-Tages-Tour auf 500 Kilometern Länge kennen oder man erkundet den Oberpfälzer Wald auf einer Fahrt durch sechs verschiedene Erlebniswelten, die zwischen 85 und 155 Kilometern lang sind. Auf dem Weg liegen erloschene Vulkane, beschauliche Städte, ein Heilbad, tausende Teiche, Burgen und Burgruinen sowie traditionelle Zoiglstuben. Man erfährt alte Legenden, wie die von Doktor Eisenbarth, oder spannende Geschichten, etwa von Elvis Presley als "GI" in der Oberpfalz. Eine Radreise durch die Oberpfälzer Radl-Welt ist die schöne Art, Land und Leute zu erleben.Fisch, Feuer, FahrradfreudeDie Hauptroute verläuft auf ehemaligen Bahntrassen, steigungsarmen Flussradwegen, aber auch über anspruchsvollere Mittelgebirgsanstiege zu den schönsten Höhepunkten des Oberpfälzer Waldes. Bei den Radrunden ist es egal, ob die Wahl auf "Wald & Täler", "Zoigl & Fisch", "Sagen & Geschichten", "Vulkane & Erdgeschichte", "Genuss & Kultur" oder "Wasserwelten" fällt: jede Strecke ist ein Rad-Erlebnis für sich.Service in der Radl-WeltDie Hauptroute führt in Form einer Acht durch den Oberpfälzer Wald. Sie ist, wie auch die Erlebnisrunden, einheitlich beschildert. Bahnstationen, E-Bike-Ladestationen, fahrradfreundliche Übernachtungsbetriebe und schön gelegene Einkehrmöglichkeiten erlauben eine auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Planung der Radtour. Kostenlose Radkarten gibt es bei den Tourist-Informationen. Im Internet nutzt man das Tourenportal für die Reiseplanung.Weitere Informationen: www.oberpfaelzerwald.de/oberpfaelzer-radl-weltPressekontakt:Tourismusverband OstbayernIm Gewerbepark D 04, 93059 RegensburgUlrike Eberl-WalterTel. +49 (0)941 58539-12eberl-walter@ostbayern-tourismus.dePressemitteilung mit weiteren Bildern zum Download unterhttps://partner.ostbayern-tourismus.de/inhalte/presse/Original-Content von: Tourismusverband Ostbayern e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133494/5823517