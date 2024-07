© Foto: DALL*E



Die Bundesregierung hat den Verkauf ihrer verbleibenden Bitcoin-Bestände am 12. Juli abgeschlossen.Das Landeskriminalamt Sachsen hat im Januar als Teil der Ermittlungen gegen die illegale Film-Tauschbörse Movie2k.to 50.000 Bitcoin beschlagnahmt, die seit Mitte Juni schrittweise verkauft wurden. Die Plattform wurde 2013 von sächsischen Ermittlern stillgelegt, und zehn Jahre später konnten auch die Betreiber im Ausland festgenommen werden. Die letzte Transaktion umfasste 3.846 Bitcoin im Wert von rund 62.604 US-Dollar pro Bitcoin, die laut Arkham Intelligence an "Flow Traders and 139Po", also an Unternehmen, die wahrscheinlich institutionelle Einlagen/OTC-Dienste anbieten, gesendet wurden. …