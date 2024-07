Anfang Juli, als DER AKTIONÄR die Ford-Aktie als Trading-Tipp empfahl, lag der Kurs noch unter der 13-Euro-Marke. Doch in der vergangenen Woche gab es gleich mehrere positive Nachrichten, die den Kurs innerhalb von nur drei Handelstagen vom Einstiegsniveau bis auf das erste Kursziel klettern ließen. So geht es nun weiter.Unter anderem kündigte das Weiße Haus am vergangenen Donnerstag an, mehreren Autobauern fast zwei Milliarden Dollar bereitzustellen, um den Umbau stillgelegter Autofabriken in Produktionsstätten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...