Memecoin nutzt "kugelsicheren Trump" und pusht sich im Krypto-Ranking nach vorne

Kaum ein Nachrichtensender hat in den letzten Tagen nicht über dieses Ereignis berichtet: Donald Trump wurde bei einer Wahlveranstaltung von einem Schützen am Kopf getroffen. In den Medien wird das Thema entsprechend umfangreich ausgeschlachtet, wobei viele bereits den Sieg des Präsidentschaftskandidaten bei der nächsten Wahl im Herbst prophezeien. Experten sind sich einig, dass Donald Trump als medienaktiver Geist dieses Ereignis sicher zu seinem Vorteil nutzen wird, um sich im Präsidentschaftskampf entsprechend zu positionieren.

Neben den zahlreichen Medienberichten rund um Donald Trump hat auch das Meme-Coin-Geschäft davon enorm profitiert. Wie schon vor einigen Monaten bekannt wurde, ist Donald Trump mittlerweile Anhänger von Bitcoin und Co. und möchte bei einer möglichen Präsidentschaft auch Bitcoin in die US-Wirtschaft einbinden. Schon nach diesem Statement wurden zahlreiche neue Meme-Coins herausgebracht, die entsprechend schnell in ihrer Bewertung gestiegen sind. Viele dieser Meme-Coins wurden an die Wallet von Donald Trump gesendet, wodurch er bereits Millionenbeträge an Spenden durch Meme-Coins erhalten hat.

MOG Coin mit enormem Zuwachs

Besonders der MOG Coin konnte das Ereignis für seinen Token nutzen. Durch die humorvolle Aufbereitung dieses an sich tragischen Ereignisses konnte der MOG Coin eine Position unter den Top 100 Kryptowährungen einnehmen. Mit einer Steigerung von knapp 15 % in den letzten 24 Stunden und mehr als 54 % in den letzten 7 Tagen hat sich die Marktkapitalisierung auf 765 Millionen US-Dollar erhöht. Damit erreichte er sein neues Allzeithoch bei einem Kurs von 0,0000022 Dollar.

Bereits kurz nach dem Attentat postete das Team rund um den MOG Coin seine ersten Tweets auf dem Nachrichtenkanal X. Zu sehen ist ein Bild des Präsidentschaftskandidaten Trump, wie er vom Secret Service in Sicherheit gebracht wird. Außerdem wurden ihm eine stylische Memebrille und die US-Fahne hineingeschnitten. Mit den einfachen Worten "MAMA" und einem lachenden Katzen-Smiley hat der Token die klare Aussage gemacht: "Make America MOG Again."

https://x.com/MogCoinEth/status/1812260668080611542

MOG - Memecoin mit Bildgenerator

Der MOG Coin bezeichnet sich auf seiner Website als den "ersten Internetkultur"-Coin. Er sieht sich nicht nur als die nächste Kryptowährung, sondern legt als ERC-20-Token besonderen Wert auf Community-Bildung und Internetkultur. Ein typisches Markenzeichen des MOG Coins ist die PIT Viper Sonnenbrille. Dies ist auch einer seiner Benefits, den der Token seiner Community bietet: ein eigens kreierter Bildgenerator. Hier kann auf einfache Art und Weise ein Bild hochgeladen werden, welches anschließend mit der typischen Sonnenbrille und anderen Stickern nachbearbeitet werden kann.

Während MOG mit diesem einfachen Tool seine Community unterstützt, setzt ein anderer ERC-20-Token auf weitaus umfangreichere Funktionen. WienerAI will als Meme-Coin ein Tool auf den Markt bringen, das zum Handel von Kryptowährungen auf dezentralen Börsen verwendet werden kann. Eine Besonderheit dabei ist die Einbindung künstlicher Intelligenz.

Hier mehr zu WienerAI.

Wie Jacob Crypto Bury in seinem aktuellen Video aufzeigt, wird dieser neue Token in schon 16 Tagen, am 31. Juli, auf den dezentralen Börsen gelistet. Der Vorverkauf scheint sehr gut zu laufen, wobei gerade in den letzten Tagen noch einiges an Mitteln hinzugekommen ist. Es ist davon auszugehen, dass der Token noch heute die Marke von 7,5 Millionen Dollar für sein Fundraising und zur Erstellung des KI-Tools einsammeln wird.

WienerAI ist dabei eine interessante Mischung: Der Meme-Coin integriert künstliche Intelligenz und macht den Handel für Memecoin-Fans einfacher. Aber auch andere Token auf den dezentralen Börsen können damit in Zukunft gehandelt werden. Das Spezielle an der KI-Integration ist dabei, dass sie im Hintergrund tausende von Datensätzen durchsuchen und auf eventuell gefährliche Inhalte scannen kann. Damit kann für den Trader im ersten Schritt schon einiges an Sicherheitsrisiko beim Handel reduziert werden. Außerdem ist es möglich, nach besonders wertvollen Token zu suchen. Hier soll das Tool mit einer einfachen Spracheingabe, ähnlich wie bei ChatGPT, verwendet werden können. Diese intuitive Bedienweise, bei der einfach Befehle in das Tool eingegeben werden, soll auch Trading-Anfängern bessere Renditen auf den dezentralen Börsen ermöglichen.

Als native Währung dieses Projekts wird der WienerAI-Token verwendet. Sein lustiges Maskottchen, eine Mischung aus Dackel und Wiener Würstchen, soll das Gesicht des Projekts bilden.

Jacob Crypto Bury geht in seinem Video davon aus, dass der Token nach seinem Launch um das 23-fache steigen wird. Somit glaubt der Experte, dass sich die Investition im Vorverkauf um ein Vielfaches besser rentieren wird, als den Token erst später auf der freien Börse zu kaufen. Immerhin ist es auch das Ziel der Entwickler, den Token auf mindestens zwei der Top-12 zentralen Börsen wie Binance oder Coinbase zu listen. Wie die Vergangenheit bereits öfter gezeigt hat, kann dies einen beachtlichen Boost für eine Kryptowährung bedeuten.

Hier WienerAI Token noch im Vorverkauf sichern.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.