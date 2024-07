Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 15.07.24 | Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Wocheneinschätzung zum Dow Jones für die KW 29 - 2024 (15.07.2024 - 19.07.2024)

Aktuelle Nachrichten zum US Aktienindex Dow Jones - Index Handelsideen - Dow Jones Prognose - Ausblick

Rückblick: (08.07.2024 - 12.07.2024)

Der Dow Jones notierte am Montagmorgen bei 39.608 Punkten. Der Index notierte damit 64 Punkte über der Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 89 Punkte unter dem Wochenschluss der Vorwoche am Freitagabend. Der Dow Jones konnte sich am Montagnachmittag zunächst dynamisch erholen, gab die Gewinne bis zum Abend aber wieder vollständig ab. Es ging bis Dienstagnachmittag zunächst in einer engen Box seitwärts weiter. Nachdem das Wochentief am Dienstagnachmittag formatiert war, konnten die Bullen den Index zunächst wieder über die 39.800 Punkte schieben, dort aber nicht festsetzen. Erst am Mittwochnachmittag hatte die Aufwärtsbewegung deutlich mehr Substanz. Es ging bis über die 40.000 Punkte, über der sich der Dow Jones nachfolgend auch etablieren konnte. Am Donnerstagnachmittag stellte sich eine erhöhte Vola ein, die aber nur für moderat steigende Notierungen gesorgt hatte. Am Freitag setzte sich die Seitwärtsbewegung zunächst weiter fort. Es ging im Zuge einer weiteren Aufwärtsbewegung am Abend bis an und über die 40.500 Punkte-Marke. Zum Wochenschluss hin gab die Notierungen aber wieder nach. Der Index ging bei 40.324 Punkten aus dem Wochenhandel.

- Dow Jones WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Ticker: Dow Jones

Zu Beginn des Wochenhandels konnte sich der Dow Jones weiter moderat erholen.

Das Wochenhoch liegt deutlich über dem Niveau der Vorwoche als auch über der 40.000 Punkte Marke, das Wochentief konnte ebenfalls über dem Level der Vorwoche formatiert werden. Auch in der abgelaufenen Handelswoche konnte ein Wochengewinn ausgewiesen werden, der 16. in diesem Jahr. Die Range war deutlich größer als in der Woche zuvor und lag auch über dem Jahresdurchschnitt.

Wir haben mit dem Überschreiten der 40.009/11 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der Dow Jones unser maximales Anlaufziel auf der Oberseite bei 40.027/29 Punkten anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und deutlich überschritten. Das Setup hat damit nicht gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 39.470/68 Punkte-Marke hingegen exakt an unser nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 39.449/47 Punkten....

