Der Kakao-Preis hat sich zu Beginn des Jahres fast verdreifacht, scheint nun aber zu stagnieren. Experten sagen jedoch enormes Wachstum voraus.Kakao-Futures haben sich in diesem Jahr zeitweise fast verdreifacht. Nachdem die Kontrakte zu Beginn des Jahres noch um die Marke von 4000 US-Dollar je Tonne pendelten, waren es Mitte April schon etwa 11.500 US-Dollar. Dahinter steckten vor allem das geringe Angebot, nachdem die Ernten in Westafrika, der wichtigsten Anbauregion für Kakao, drei Jahre in Folge extrem schwach ausgefallen waren. Future Market Insights prognostiziert, dass der globale Kakao-Markt von einem Volumen von aktuell etwa 15,2 Milliarden US-Dollar bis 2033 auf über 24 Milliarden …