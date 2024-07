DJ EZB verschiebt Bericht über Prüfung von Leveraged Loans - Agentur

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) verschiebt einem Agenturbericht zufolge die Veröffentlichung eines Berichts zur Vergabe risikoreicher Kredite (Leveraged Loans) durch Großbanken, nachdem sich diese ungewöhnlich deutlich über das Vorgehen der Aufseher während entsprechender Prüfungen und über deren Ergebnisse beschwert hatten.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf namentlich nicht genannte Personen berichtet, soll der Bericht nun erst im September und nicht wie bisher geplant im Juli veröffentlicht werden. Außerdem sollen demnach die im Ergebnis dieser Prüfungen ursprünglich ins Auge gefassten zusätzlichen Eigenkapitalanforderungen an Banken kleiner ausfallen. Die Prüfung betraf dem Bericht zufolge etwa ein Dutzend Banken.

So genannte Leveraged Loans werden in Private-Equity-Geschäften verwendet, bei denen das übernommene Unternehmen mit zusätzlichen Schulden belastet wird. Viele dieser Unternehmen sehen sich nun mit wesentlich höheren Zinsen und einer geringeren Bereitschaft der Banken konfrontiert, mehr Kredite zu vergeben, was zu einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit führt.

