Laserfiche der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und Geschäftsprozessautomatisierung ist im neunten Jahr in Folge ein "Leader" in der Nucleus Research Technology Value Matrix for Content Services and Collaboration. Unter den bewerteten Anbietern lag Laserfiche in den beiden Bereichen Funktionalität und Nutzerfreundlichkeit insgesamt ganz vorne.

"Laserfiche wurde als Leader gewürdigt, und zwar aufgrund starker intelligenter Dokumentenverarbeitung und seiner Automationsfähigkeiten mit eingebauten Analysen, Sicherheit und KI-gestützten Produktivitätstools", erklärte Evelyn McMullen, Research Manager bei Nucleus Research und Verfasserin der Studie. "Der Fahrplan von Laserfiche zeigt ein Engagement für KI-Innovation, das den Nutzern zusätzliche Erkenntnisse aus ihren Inhalten verschaffen wird, während das Informationsmanagement und die Prozessautomatisierung noch einfacher gemacht werden."

Mit cloud-basierten, hausinternen und Hybridmodellen versetzt Laserfiche seine Kunden in die Lage, skalierbare und code-arme bzw. code-freie Lösungen für die Automatisierung der Geschäftsprozesse, intelligente Datenerfassung, Dokumenten- und Aufzeichnungsmanagement, Informationshandhabung und Integration einzusetzen. Der Laserfiche Solution Marketplace bietet eine Sammlung von mehr als 400 Lösungsvorlagen, die die Umsetzung, Akzeptanz und Amortisierung beschleunigen sollen. Darüber hinaus können sich die Kunden mit dem kürzlich erschienenen Laserfiche AI innerhalb ihrer Laserfiche-Depots und -Lösungen die Kraft der generativen künstlichen Intelligenz zunutze machen.

"Der Markt für Content Services und Kooperation ist nicht immun gegen den Aufstieg der generativen künstlichen Intelligenz, die sich als Differenzierungspunkt für die Leader in einem kargen Markt erwiesen hat", heißt es in dem Abschnitt "Market Overview" (Marktüberblick) der Studie.

Laserfiche wird weitere KI-gestützte Fähigkeiten und Innovationen zu seinem Repertoire hinzufügen, um Unternehmen weitere Wertschöpfung aus ihrem Content, die Kontrolle ihrer Prozesse und die Umsetzung von KI in großem Maßstab zu ermöglichen.

"Es ist uns eine Ehre, den Spitzenplatz insgesamt als Top-Softwareunternehmen zu belegen, basierend auf Branchenforschung und Kunden-Feedback", erklärte Laserfiche SVP of Corporate Strategy und CIO Thomas Phelps. "Unsere Positionierung im Leaders-Quadranten für neun Jahre in Folge unterstreicht unseren Fokus auf partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kunden, um diesen Mehrwert zu bieten und gleichzeitig digitale Geschäftsinitiativen zu ermöglichen."

"Als Bankinstitution mit einem robusten Produktangebot und erstklassigem Kundendienst braucht die F&M Bank Technologiepartner, die großen Wert auf Nutzerfreundlichkeit, Innovation und Zuverlässigkeit legen", erklärte Morgan Wheeler, VP of Business Intelligence bei der F&M Bank. "Der Einsatz von Laserfiche zur Straffung der Prozesse hat uns auch Erkenntnisse für die Betriebsoptimierung verschafft, so dass wir unseren Kunden den personalisierten Service bieten konnten, der ein Kennzeichen der F&M Bank ist. Auch wenn wir bei der F&M Bank derzeit künstliche Intelligenz noch nicht einsetzen, freuen wir uns darauf, neue Lösungen in Augenschein zu nehmen, um unser Geschäft weiter zu verbessern."

Über Laserfiche

Laserfiche ist der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und die Automatisierung von Unternehmensprozessen. Durch leistungsstarke Workflows, elektronische Formulare, Dokumentenmanagement und Analysen beschleunigt die Laserfiche®-Plattform die Geschäftsabläufe und ermöglicht es Führungskräften, sich auf das Wachstum des gesamten Unternehmens zu konzentrieren.

Laserfiche war der Vorreiter des papierlosen Büros durch Enterprise Content Management. Heute umfasst der cloud-orientierte Entwicklungsansatz von Laserfiche Innovationen im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, um Organisationen in der ganzen Welt die Transformation zum digitalen Unternehmen zu ermöglichen. Kunden aus allen Branchen darunter Behörden, Bildungseinrichtungen, Finanzdienstleister, Gesundheitseinrichtungen und Fertigungsbetriebe nutzen Laserfiche, um ihre Produktivität zu steigern, ihre Geschäftstätigkeit zu skalieren und ihren Kunden ein vorrangig digitales Erlebnis zu bieten.

Mit seinen Mitarbeitern verfolgt Laserfiche die Vision des Unternehmens, seine Kunden zu befähigen und Menschen dazu zu inspirieren, sich ganz neu vorzustellen, wie Technologie das Leben verändern kann.

