Leifheit Aktiengesellschaft: Vorläufiges Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) und Free Cashflow im ersten Halbjahr 2024 deutlich über Vorjahreswert, Ergebnisprognose Gesamtjahr 2024 angehoben



15.07.2024

Leifheit AG: Vorläufiges Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) und Free Cashflow im ersten Halbjahr 2024 deutlich über Vorjahreswert, Ergebnisprognose Gesamtjahr 2024 angehoben Nassau (Deutschland), 15. Juli 2024 - Die Leifheit AG (ISIN DE0006464506) hat die Profitabilität weiter verbessert und erwartet nach vorläufigen Berechnungen im ersten Halbjahr 2024 ein Konzernergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) von 7,0 Mio. Euro. Das entspricht einem Anstieg um etwa 48 % gegenüber dem Vorjahreswert (H1 2023: 4,8 Mio. Euro). Das Konzern-EBIT wurde im Wesentlichen beeinflusst von der Verbesserung der Bruttomarge, positiven Produktmixeffekten und Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen. Dem standen Sondereffekte für Organisationsveränderungen in Vertrieb und Marketing entgegen. Der Leifheit-Konzern erreichte im ersten Halbjahr 2024 einen Umsatz von 135,0 Mio. Euro (H1 2023: 138,1 Mio. Euro) und einen Free Cashflow von 9,9 Mio. Euro (H1 2023: 7,6 Mio. Euro). Auf Basis der vorläufigen Geschäftsergebnisse des ersten Halbjahres 2024 hat der Vorstand der Leifheit AG heute eine Neueinschätzung der Erwartungen für das Gesamtjahr 2024 vorgenommen. Der Vorstand hebt - trotz voraussichtlicher Belastungen durch erhöhte Container-Frachtraten im zweiten Halbjahr - die Ergebnisprognose an und erwartet nun ein Konzernergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) im Korridor von 11 Mio. Euro bis 13 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2024. Bisher wurde ein Konzern-EBIT im Korridor von 10 Mio. Euro bis 12 Mio. Euro erwartet. Gleichzeitig rechnet der Vorstand bei einer erwartungsgemäß stärkeren zweiten Jahreshälfte unverändert mit einem leichten Umsatzwachstum im Leifheit-Konzern. Auf dieser Basis und vor dem Hintergrund geplanter Investitionen in die Effizienz der Fertigung im zweiten Halbjahr, geht der Vorstand nun von einem Free Cashflow von etwa 12 Mio. Euro für das Gesamtjahr aus, nachdem bisher ein Wert von etwa 10 Mio. Euro prognostiziert wurde. Die Angaben zur Entwicklung im ersten Halbjahr 2024 basieren auf vorläufigen Berechnungen. Daher kann es zu Abweichungen gegenüber diesen Angaben in den Geschäftszahlen kommen, die im Halbjahresfinanzbericht am 8. August 2024 unter https://www.leifheit-group.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen/ veröffentlicht werden. Kontakt: Leifheit AG

Petra Dombrowsky

Executive Assistant/CIRO

D-56377 Nassau

ir@leifheit.com

+49 2604 977218



