BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat vor Beratungen der Euro-Finanzminister über die Ausrichtung der Haushaltspolitik in der Europäischen Union Budgetdisziplin eingefordert. "Wir müssen weiter Disziplin wahren", forderte er bei seinem Eintreffen zu der Sitzung der Eurogruppe in Brüssel. Man sei in geoökonomisch unsicheren Zeiten und sehe auch Unsicherheiten innerhalb der EU und in einigen Mitgliedsländern. "Deshalb ist Deutschland unverändert der Auffassung, dass wir eine restriktive Fiskalpolitik brauchen", sagte Lindner.

"Wir müssen unsere Schuldentragfähigkeit wiederherstellen und müssen mit dem auskommen, was unsere Volkswirtschaften in der Lage sind zu tragen", betonte er. Ausdrücklich sprach sich der deutsche Finanzminister erneut gegen eine Vergemeinschaftung von Schulden in Europa aus. "Die Staaten müssen die Verantwortung für ihre eigenen Staatsfinanzen weiter tragen", forderte er. "Eine Vergemeinschaftung von Haftung und von Verschuldung trägt nicht zur Stabilität bei und wird deshalb von Deutschland auch nicht unterstützt werden."

