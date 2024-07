Das belgische Medtechunternehmen ist auf die Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe ("Obstructive Sleep Apnea", OSA) fokussiert. Das von NYXOAH entwickelte Behandlungssystem (geschützter Markenname: Genio) basiert auf Hypoglossus-Neurostimulation. Das Flaggschiff-Produkt der Belgier ist laut CEO Olivier Taelman eine "bahnbrechende und einzigartige Lösung." Sie kommt insbesondere für jene Patientinnen und Patienten infrage, bei denen herkömmliche Therapieformen nicht anwendbar sind.Nach der europäischen CE-Zertifizierung in 2019 erwarten die Belgier Ende 2024 die Zulassung durch die US-amerikanische FDA (Food & Drug Administration). Der nun ernannte Chief Commercial Officer Scott Holstine soll die dortige Markteinführung vorbereiten, u. a. per Aufbau eines Vertriebsteams. Holstine hat vergleichbare Projekte in der Region Nordamerika mit Erfolg durchgeführt, so NYXOAH.Die Aktie von NYXOAH wird seit dem IPO im September 2020 an der Euronext Brüssel gehandelt. Im Juli 2021 folgte der Nasdaq-Start (Kürzel: NYXH), maßgeblich durchgeführt von Piper Sandler, Stifel und Cantor (Joint Book-Running Managers) sowie Degroof Petercam (Co-Manager). Durch die Abgabe zu 30 $ je Stück wurden beim Nasdaq-IPO rd. 98 Mio. $ erlöst. Es ist zu beachten, dass die Produkterlöse bisher auf einem niedrigen Niveau angesiedelt sind:Im Geschäftsjahr 2023 wurde 4,3 Mio. € Umsatz erzielt. Vor allem aufgrund von Forschung & Entwicklung sowie betrieblichem Aufwand (Selling, General, Administrative) blieb man vor Steuern klar im Defizit (- 44,7 Mio. €). Insofern ist die Marktkapitalisierung von 288 Mio. € (Quelle: Onvista) ein beachtlicher Hoffnungspreis in Erwartung späterer positiver Ergebnisse.Wer hier mitspekuliert, benötigt beim Investieren einen langen Atem und muss unbedingt "risikofähig" sein! Es wird zurzeit ein Streubesitz von 39,00 % ausgewiesen. Größter Investor ist eine Tochter der australischen COCHLEAR (Cochlear Investments Pty Ltd) mit 16,38 %. Zum Kreis der namentlich aufgeführten Anteilseigner zählen u. a. auch RESMED (4,71 %) und BLACKROCK (3,25 %).Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.