FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Montag wenig verändert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Nachmittag geringfügig um 0,02 Prozent auf 131,84 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,48 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Hauptthema am Anleihenmarkt ist zu Wochenbeginn das Attentat auf den Ex-US-Präsidenten Donald Trump am Samstag. Gemeinhin würden Trump nach dem Attentat noch bessere Chancen auf die US-Präsidentschaft unterstellt, schrieb Analyst Sebastian Grupp von der DZ Bank. Seine Politik dürfte zu einer erhöhten Inflation und höheren Staatsdefiziten führen. Die Kursausschläge am deutschen Anleihemarkt hielten sich in Grenzen. In den USA stiegen die Renditen hingegen an./jsl/nas