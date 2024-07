Bei der Programmiersprache Tabloid verfasst ihr euren Code im Stil völlig übertriebener Clickbait-Headlines. Ganz ernst gemeint ist das zwar nicht - die Programmiersprache kann aber tatsächlich genutzt werden. Funktionen werden in Tabloid mit den Worten DISCOVER HOW TO ... deklariert. WHAT IF ... LIES erzeugt eine Wenn/Ansonsten-Anweisung und PLEASE LIKE AND SUBSCRIBE beendet das Programm. Schon nach diesen drei Beispielen dürfte klar sein, was die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...