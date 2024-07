Nach zuletzt drei Gewinntagen treten die Anleger am Montag bei deutschen Aktien auf die Bremse. Am Hoch seit Anfang Juni fehlten die Anschlusskäufe, um dem DAX weiter nach oben zu verhelfen. Während der Leitindex am Nachmittag 0,51 Prozent auf 18.652 Zähler verlor, sank der MDAX um 0,77 Prozent auf 25.705 Punkte. Auf Eurozonen-Ebene gab der Leitindex EuroStoxx um ein halbes Prozent nach.Am Freitag ...

