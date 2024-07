Hatten sich die Anleger vor dem Wochenende noch mit dem Thema Zinsen und der Frage nach einer Rotation am Aktienmarkt beschäftigt, holte über das Wochenende mal wieder die Politik die Börsen ein. Das Attentat auf den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump hat die nach dem TV-Duell bereits gestiegenen Chancen des Republikaners noch einmal erhöht. Buchmacher veranschlagen eine Rückkehr Trumps in Weiße Haus nun mit 66 Prozent. Das sorgte dafür, dass zum Zins- und Rotations- noch der Trump-Trade hinzukommt.

Während Frankfurt heute allerdings weit weg schien und der Deutsche Aktienindex wohl auch deshalb nicht so recht wusste, wie er mit dem Thema umgehen soll, steigen die Kurse in New York quer durch die Bank. Auch Big-Tech sind wieder gefragt. Der DAX sollte jetzt die 18.600er Marke halten, um sich die Chance auf neue Allzeithochs und die 19.000er Marke zu wahren. Andernfalls droht ein Rückfall in die Seitwärtsspanne und ein Pendeln in dieser über den Sommer.

Mit dem Attentat auf Trump könnte bereits eine Vorentscheidung für die Wahl im November gefallen sein. Eine Parallele findet sich im Attentat auf Ronald Reagan 1981. Es löste in der amerikanischen Öffentlichkeit eine massive Sympathie für Reagan aus. Ähnlich könnte es jetzt Donald Trump ergehen.

Grundsätzlich ist es den Märkten aber egal, wer im Weißen Haus das Sagen hat. Es gilt, sich auf die Agenda des jeweiligen Präsidenten vorzubereiten und die aktuellen Trends zu beachten. Hierbei ist es in der vergangenen Woche zu einigen neuen Erkenntnissen gekommen. Aktien aus der zweiten und dritten Reihe könnten in den kommenden Wochen ihre relative Performance gegenüber den Glorreichen Sieben Aktien verbessern und diese in einem Umfeld mit niedrigeren Zinsen überflügeln.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.