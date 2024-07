In dieser Woche erleben wir eine neue Dynamik an den Finanzmärkten, ausgelöst durch das Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Cornelia Frey (Senior Communication Manager) und Martin Utschneider (Finanzethos GmbH) analysieren, wie die Märkte auf dieses dramatische Ereignis reagieren. Trotz der brisanten Nachrichten zeigt sich der Volatilitätsindex relativ stabil, was auf eine unerwartete Coolness der Märkte hinweist. Martin Utschneider bietet fundierte Einschätzungen und gibt einen Ausblick auf die potenziellen Auswirkungen auf die Märkte.