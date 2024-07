Integration von 180 leistungsstarken räumlichen Analysetools und -funktionen von Esri in die Fabric-Plattform

Auf seiner 44. jährlichen Anwenderkonferenz gab Esri bekannt, die Zusammenarbeit mit Microsoft zu erweitern, um die Technologie für räumliche Analysen in Fabric, die einheitliche SaaS-Plattform für Analysen von Microsoft, zu integrieren. Durch die Integration der Esri-Technologien können Datenexperten darunter Analysten, Datenwissenschaftler, Entwickler und ihre Führungskräfte die fortschrittlichen räumlichen Analysewerkzeuge und Visualisierungen von Esri nahtlos in Microsoft Fabric nutzen. Dadurch werden leistungsstarke räumliche Analysen möglich, die sich problemlos über verschiedene Tools wie Microsoft Fabric, Power BI und die ArcGIS-Umgebung von Esri hinweg teilen lassen.

"Durch diese Zusammenarbeit möchte Esri unseren gemeinsamen Kunden dabei helfen, räumliche Daten zu verstehen und zu nutzen, um Erkenntnisse zu gewinnen und bessere Entscheidungen zu treffen", so Jack Dangermond, President von Esri. "Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Microsoft zu vertiefen und unsere räumlichen Analysefähigkeiten für Datenexperten innerhalb von Microsoft Fabric bereitzustellen."

Die Zusammenarbeit, bei der ArcGIS von Esri mit Microsoft Fabric integriert wird, durchläuft derzeit eine private Preview-Phase. Zu den ausgewählten Teilnehmern aus verschiedenen Branchen zählen Kunden und Partner aus den Bereichen Kommunalverwaltung, architektonische Planung und Ausführung (Architecture Engineering and Construction, AEC), Energie, Gas, Fertigung, Erdöl, Finanzen und Technologie.

"Dieser nächste Schritt in unserer Zusammenarbeit wird demonstrieren, wie Kunden von Microsoft Fabric von der leistungsstarken räumlichen Analysetechnologie von Esri profitieren können, um tiefere Einblicke für ihre Organisationen zu gewinnen", sagte Amir Netz, Chief Technology Officer von Azure Data bei Microsoft.

Nutzer von Fabric werden direkten Zugriff auf fortschrittliche räumliche Analysetools und -funktionen sowie auf eine umfangreiche Bibliothek mit maßgeblichen und kuratierten räumlichen Daten haben.

"Als Teilnehmer der privaten Vorabversion stellen wir bereits jetzt eine unglaublich beeindruckende Leistung bei der Arbeit mit Geodaten in Fabric fest", so Alejandro Vidal, Gründer von GIS Routes, einem auf die Entwicklung von Technologielösungen für das Transportwesen in Lateinamerika spezialisierten Unternehmen. "Fabric hat Daten unglaublich schnell verarbeitet und Ergebnisse geliefert, und unser Team freut sich auf die zusätzlichen Vorteile, die diese Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Esri für unser Unternehmen und unsere Kunden bringen wird."

Die öffentliche Preview der neuen räumlichen Analysefunktionen für Microsoft Fabric von Esri wird im 3. Quartal 2024 verfügbar sein. Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich für die Preview anzumelden, finden Sie unter go.esri.com/fabric-preview.

