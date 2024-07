Vorläufigen Zahlen zufolge schließt Leifheit das erste Halbjahr 2024 mit einem Umsatzrückgang von 138 Millionen Euro auf 135 Millionen Euro ab. Vor Zinsen und Steuern hat das in Nassau an der Lahn beheimatete Unternehmen das Ergebnis dagegen von 4,8 Millionen Euro auf 7 Millionen Euro steigern können. Die kompletten Zahlen wird man am 8. August vorlegen. ...

