Die Citigroup hat ihre Kaufempfehlung für viele Halbleiter-Aktien bekräftigt. Besonders für diese vier ist sie vor dem Höhepunkt der Quartalssaison bullish.Das Augenmerk der Anleger dürfte auch in dieser Quartalssaison, deren Startschuss offiziell mit den Ergebnissen der US-Großbanken JPMorgan, Wells Fargo und Citigroup am Freitag gefallen ist, vorwiegend auf Halbleiter-Aktien liegen. Halbleiter-Unternehmen müssen liefern ... Das sind aktuell diejenigen Werte, die am häufigsten gehandelt werden und denen gegenüber inzwischen die größten Vorbehalte bestehen, was ihre Bewertungen angeht. Die Unternehmen stehen also in der Pflicht, die starken Kursgewinne der vergangenen Wochen und Monate mit …