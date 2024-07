Nach drei Tagen in Folge im Plus hat der DAX am Montag seine Gewinnstrecke gestoppt. Der deutsche Leitindex gab 0,8 Prozent auf 18.590,89 Zähler nach. Der MDAX büßte ebenfalls 0,8 Prozent ein und schloss bei 25.688,25 Punkten. Rüstungsaktien wie Rheinmetall zählten gegen den Markttrend zu den Gewinnern des Tages.Beim DAX traten die Anleger am Montag auf die Bremse. Nach drei Gewinntagen in Folge gab der deutsche Leitindex zum Wochenstart leicht nach. Auch die zweite deutsche Börsenreihe präsentierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...