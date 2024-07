Bank Cler AG / Schlagwort(e): Personalie

Dr. Silvio Hutterli in den Verwaltungsrat der Bank Cler gewählt



15.07.2024 / 18:00 CET/CEST





An der ausserordentlichen Generalversammlung der Bank Cler vom 15. Juli 2024 wurde Dr. Silvio Hutterli als neues Mitglied des Verwaltungsrats gewählt. Er wird zudem den Vorsitz des Prüfungsausschusses übernehmen. Mit seinem grossen Erfahrungsschatz in der Finanzbranche unterstützt er die strategische Ausrichtung der Bank Cler ideal. Er folgt auf Cornelia Gehrig, welche per Ende Juni 2024 aus dem Verwaltungsrat ausgetreten ist. Silvio Hutterli zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats und zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses gewählt

Dr. Silvio Hutterli ist seit 2019 Partner bei der Anwaltsfirma schochauer AG. Er zeichnet sich durch eine beeindruckende Karriere in verschiedenen Bereichen und Funktionen in der Finanzbranche aus. Im Rahmen dieser langjährigen Tätigkeit hat sich Dr. Silvio Hutterli ausgewiesene Kenntnisse im Risk Management, Finance sowie im rechtlich-regulatorischen Umfeld im Finanzbereich, in der Compliance und der Corporate Governance erworben. Mit seinem grossen Erfahrungsschatz unterstützt er die strategische Ausrichtung der Bank Cler ideal. Austritt von Cornelia Gehrig aus dem Verwaltungsrat

Cornelia Gehrig ist per Ende Juni 2024 aus dem Verwaltungsrat ausgetreten. Sie möchte sich hauptsächlich auf internationale Industriemandate konzentrieren. Cornelia Gehrig gehörte dem Verwaltungsrat seit März 2021 an. Sie war zudem Vorsitzende des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Risikoausschusses. Die Bank Cler bedankt sich für die äusserst wertvolle Mitarbeit von Cornelia Gehrig im obersten Führungsgremium der Bank. Maya Salzmann und Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin stellen sich nicht mehr zur Wiederwahl

Maya Salzmann und Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin werden sich an der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2025 nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat stellen. Maya Salzmann ist seit Juni 2019 Mitglied des Verwaltungsrats und Mitglied des Prüfungsausschusses. Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin gehört dem Verwaltungsrat seit April 2015 an und ist seit April 2017 Vorsitzender des Risikoausschusses. Er stellt sein Mandat nach 10-jähriger Amtszeit zur Verfügung.





Nähere Informationen zu Dr. Silvio Hutterli befinden sich im nachfolgenden Kurz-CV. CURRICULUM VITAE Dr. Silvio Hutterli, Teufen AR

Geboren 29. Mai 1976

Dr. iur. et lic. oec. HSG, Rechtsanwalt Seit 2019 Partner schochauer AG, Rechtsanwälte, St. Gallen 2018-2019 Bank Vontobel AG, Zürich 2017-2018 General Counsel sowie CFO/COO a.i., Mitglied der Geschäftsleitung bei Notenstein La Roche Privatbank AG, St. Gallen 2012-2017 General Counsel, Mitglied der Geschäftsleitung bei der Notenstein La Roche Privatbank AG, St. Gallen 2012 Spezialprojekt «Wegelin-Notenstein», Mitglied der Direktion bei der Notenstein La Roche Privatbank AG, St. Gallen 2008-2012 Generalsekretär, Mitglied der Direktion bei der Wegelin & Co. Privatbankiers, St. Gallen 2006-2007 Anwaltspraktikum bei Schoch, Auer & Partner, Rechtsanwälte, St. Gallen 2006 Anwaltspraktikum in der Abteilung «Recht & Compliance» bei Wegelin & Co. Privatbankiers, St. Gallen Verwaltungsrats- und Stiftungsratsmandate

Seit Juni 2024 Vizepräsident der OnlineDoctor AG Seit 2021 Private Client Bank, Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrats und Mitglied Audit Liaison 2018-2019 Law and Economics Foundation, Universität St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrats 2015-2023 Stiftung Grubenmann-Sammlung, Zeughaus Teufen, Mitglied des Stiftungsrates

