Dow Jones nun auch auf Allzeithoch! DAX, Gold, BTC, Meta, Netflix, Doordash, Amazon & Co. im Fokus

Anzeige / Werbung

Den Wochenstart im DAX begleiten wir live und schauen bei den internationalen Aktienindizes auch auf den Russell 2000 und seinen Ausbruch auf neue Mehrjahreshochs. Nebenwerte sind wie einige Standardwerte seit dem kleinen Kursrutsch im Nasdaq vom Donnerstag wieder stark gefragt. Im Rahmen der Tops und Flops gingen wir auf diese Thematik näher ein.

Vorab und mit Blick auf die EZB-Sitzung in dieser Woche galt es auch wieder im Euro-Dollar auf das Dreieck zu schauen, was wir mittelfristig im Chart verankert hatten. Es ist weiter intakt, allerdings notiert der Kurs nun an der oberen und nicht mehr an der unteren Begrenzung.

Seitens der Kryptowährung Bitcoin gab es indirekte News. Nach dem Attentat auf den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump ist der Bitcoin wieder erstarkt und notiert über 60.000 US-Dollar. Er gilt als Freund dieses Zahlungsmittels und könnte bei einem Wahlsieg das Interesse daran wieder erhöhen.

Auf die Tops und Flops an der Wall Street gingen wir im Anschluss ausführlich ein und hatten dabei zunächst die starken Werte im Dow Jones im Blick. Bei The Home Depot stand die größte US-Baumarktkette auf der Gewinnerseite, die sinnbildlich für eine solide Wirtschaft und solvente Verbraucher steht. Die Einzelhandelsumsätze werden in dieser Woche erst gemeldet, doch die Verbraucherpreise sanken bereits auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr. Entsprechend stark war auch Amgen, der Biotechnologiespezialist. Das Unternehmen setzt vermehrt KI bei der Auswertung der Daten und zur Suche von Wirkstoffen ein, dies begeistert die Börse.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an.

Diese und alle anderen US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.