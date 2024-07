DJ PTA-News: QLUPOD AG: Nachfragen nach QluPod aus Indien! - Qlupod AG erweitert internationale Reichweite: Kooperationsanfragen und LOI aus Indien

Die Qlupod AG als Start-up-Unternehmen im Bereich Telemedizin freut sich, bekannt zu geben, dass sie die ersten bedeutenden Kooperationsanfragen aus Indien erhalten hat. Nachdem entsprechende Vertraulichkeitsvereinbarungen (NDA) unterzeichnet wurden, hat das Unternehmen auch schon einen Letter of Intent (LOI) erhalten. Der LOI umfasst die Lieferung von 35.000 bis 40.000 QluPod-Gesundheitsmonitoren im ersten Jahr. Anschließend soll eine kontinuierliche Steigerung auf bis zu 80.000 bis 120.000 ausgelieferte Geräte ab dem dritten Jahr der Zusammenarbeit erfolgen.

Expansionsstrategie in weniger entwickelte Länder zeigt positive Ergebnisse

"Wir freuen uns sehr über das positive Feedback, das wir aus einem Land erhalten haben, dessen Gesundheitsversorgung nicht dem europäischen Standard entspricht. Das bestätigt die strategische Ausrichtung der Qlupod AG, in weniger entwickelte Länder zu expandieren, um die medizinische Versorgung einer großen Bevölkerungszahl entscheidend zu verbessern und dauerhaft zu gewährleisten", erklärt Vertriebsleiter Aidan Burley.

"Der Geschäftsleitung ist bewusst, dass die Margen in diesen Ländern geringer ausfallen als in höher entwickelten Ländern auf dem europäischen Markt", ergänzt Nikola Trajanov, Interims CEO und Partner der Qlupod AG. "Doch die hohe Anzahl der Verkäufe wird den Nachteil der geringeren Gewinnspannen bei Weitem ausgleichen. Dazu kommt, dass wir unsere zukünftigen Haupteinnahmen nicht nur aus dem Verkauf der Hardware erzielen werden, sondern auch aus den Einkünften der proprietären QluPod-App sowie der dazugehörigen Software und aus weiteren Einnahmequellen", führt Nikola Trajanov weiter aus.

Vier Einnahmequellen sichern Unabhängigkeit und Erfolg der Qlupod AG

Nicht nur der Verkauf des QluPod-Gesundheitsmonitors zur Messung von sechs Vitalwerten sorgt für Einkünfte des Unternehmens. Als Start-up im Bereich Telemedizin setzt die QluPod AG insgesamt auf diese vier Einnahmequellen:

* Verkauf von Geräten: Neben dem QluPod-Gesundheitsmonitor, der sich bereits erfolgreich auf dem Markt behaupten kann, befinden sich weitere innovative Produkte in der Planung. Dazu gehören ein Messgerät zur kontinuierlichen Glukosemessung (Continuous Glucose Monitoring CGN), der Qlu-Ring sowie weitere Geräte, die sich ebenfalls in der Planungsphase befinden. * Einnahmen aus der proprietären QluPod-App und Softwarelösungen: QluPod bietet verschiedene auf die Benutzer abgestimmte Apps wie QluPro für die Nutzer der Geräte, QluDoc für die behandelnden Ärzte sowie QluCare für Altersheime, betreutes Wohnen oder ambulante Pflegedienste beziehungsweise in der Schweiz für die spitalexterne Hilfe und Pflege (Spitex) an, für deren Nutzung die Anwender Gebühren zahlen. * Einkünfte durch Ärzteberatung über QluDoc: Die Nutzung der QluDoc-App ermöglicht Ärzten eine effiziente und sichere Beratung ihrer Patienten ohne persönliche Konsultation. Das spart den Anwendern die Fahrt in die Arztpraxis und sorgt für eine verlässliche Zeitplanung bei den behandelnden Medizinern. Außerdem wird durch den regelmäßigen Kontakt die Bindung zwischen Arzt und Patient gestärkt, während der Erfolg einer therapeutischen Maßnahme oder einer Medikation in Echtzeit überprüft werden kann. * Shop für Medizin und Nahrungsergänzungsmittel: In Zusammenarbeit mit Partnern wie Online-Apotheken bietet QluPod einen umfangreichen Shop für Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel an, der eine weitere Einnahmequelle darstellt.

Potenzial des Marktes für Telemedizin bis 2032

Die Prognosen für den Telemedizinmarkt sind äußerst vielversprechend. So erwartet die amerikanische Unternehmensberatungsgesellschaft Global Markets Insights Inc., dass der Bereich der Telemedizin in Europa bis zum Jahr 2032 den Betrag von 66 Milliarden US-Dollar übersteigen wird. Für den weltweiten Markt für Telemedizin erwartet die deutsche Online-Plattform Statista für denselben Zeitraum ein Umsatzvolumen von circa 244 Milliarden US-Dollar. Die QluPod AG sieht sich in einer ausgezeichneten Position, um bedeutende Marktanteile zu gewinnen und langfristig erfolgreich zu sein. Den Erfolg garantieren die innovativen Produkte, Anwendungen und Dienstleistungen sowie die Strategie, auch in weniger entwickelte Länder zu expandieren.

Ein Blick in die Zukunft

Die neuen Partnerschaften und Kooperationsanfragen aus Indien zeigen, dass die innovative Technologie und die strategische Ausrichtung der QluPod AG auf globale Märkte bei Gesundheitsversorgern und Betreuungsdienstleistern weltweit Anklang finden. Dies eröffnet zahlreiche Umsatzmöglichkeiten, von denen auch weitere Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens profitieren. Mit den bereits bestehenden Angeboten sowie den vielversprechenden neuen Entwicklungen wie dem Qlu-Ring oder dem CGN-Messgerät ist das Unternehmen gut aufgestellt, um in den kommenden Jahren weiterhin zu wachsen und zu expandieren. Damit kommt die QluPod AG ihrem Ziel, neben Wachstum und finanziellem Erfolg auch die weltweite Gesundheitsversorgung zu verbessern, immer näher.

Über Qlupod:

Die Qlupod AG ist ein Start-up Unternehmen im Bereich Telemedizin und entwickelt innovative Lösungen, um die Betreuung von Patienten effizient und kostengünstig zu gestalten. Mit dem QluPod-Gerät und der dazugehörigen Software strebt das Unternehmen an, die Zukunft der Gesundheitsversorgung zu gestalten. Das Angebot richtet sich an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, medizinische Fachkräfte sowie an Privatpersonen, die ihre Gesundheit eigenverantwortlich überwachen möchten.

Für weitere Informationen über die Qlupod AG und unsere Produkte besuchen Sie unsere Webseite unter www.qlupod.com ( http://www.qlupod.com/ ).

