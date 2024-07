Der Neobroker Scalable Capital ist bekannt für seine günstigen Handelskonditionen und sein Angebot, das in erster Linie ETFs umfasst. Doch laut neuen Berichten soll die Handelsplattform mit dem Vermögensverwalter BlackRock jetzt an dieser ETF-Alternative arbeiten, mit der Anleger unter anderem in Private Equity & Co. investieren können. Scalable Capital ist einer der Vorreiter beim Thema günstige Handelskonditionen, ETFs im Sparplan-Angebot und vieles ...

Den vollständigen Artikel lesen ...