DAKAR (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock setzt nach dem Attentat auf den US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump darauf, dass der Wahlkampf in den USA gewaltfrei weitergeführt wird. Sie begrüße, "dass sowohl Präsident (Joe) Biden als auch Donald Trump beide dazu aufgerufen haben, dass dies eine Stunde der Mäßigung ist und dies eine Stunde der Abkehr von Gewalt ist", sagte die Grünen-Politikerin am Rande eines Westafrikabesuches in der senegalesischen Hauptstadt Dakar auf eine entsprechende Reporterfrage.

"In Demokratien werden Wahlen zum Glück mit dem Stimmzettel und nicht mit Gewalt entschieden", fügte die Baerbock hinzu. Deswegen habe sie die Nachricht von dem Attentat auf Trump zutiefst schockiert. "Gewalt darf niemals Mittel der politischen Auseinandersetzung sein", sagte die Bundesaußenministerin und fügte hinzu: "Unsere Hoffnung muss sein, dass die amerikanische Demokratie diese dunkle Stunde überwindet. Und das geht am besten gemeinsam." Die setze darauf, dass beide die Auseinandersetzung demokratisch in fairen Wahlen und im Sinne des Volkes austragen würden.

Biden hatte nach dem Attentat auf Trump gesagt, die politische Debatte im Land sei sehr hitzig geworden. "Es ist Zeit, sie abzukühlen", mahnte er. "Wir alle haben die Verantwortung, das zu tun." Gewalt sei nie eine Lösung. Trump warb vor Beginn des Parteitags der Republikaner für eine Überwindung der politischen Spaltung im Land. Er habe seine geplante sehr angriffslustige Rede für den Parteitag verworfen, sagte der 78-Jährige der Zeitung "New York Post". "Ich will versuchen, das Land zu einen", ergänzte er und fügte hinzu: "Aber ich weiß nicht, ob es möglich ist. Die Menschen sind sehr gespalten."