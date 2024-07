Nach dem Erdrutsch an der Haufenlaugungsanlage der Goldmine Eagle, gibt Victoria Gold aktuelle Informationen zum Vorfall bekannt. Premier American Uranium stellt vorzeitig auf Wachstum bei Cebolleta in New Mexico (USA) um. Meridian Mining hat mit dem 500. Bohrloch einen weiteren hochgradigen mineralisierten Abschnitt aus der Lagerstätte Santa Helena geliefert und auf Sunday Creek, ein Projekt von Southern Cross Gold, drehen sich die Bohrer weiter und liefern herausragende Bohrergebnisse.