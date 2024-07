Jerome Powell hat die rhetorischen Weichen für eine Zinssenkung im September gestellt. Der Fed-Chef sagte am Montag, dass die US-Notenbank mit einer Zinssenkung nicht warten werde, bis die Inflation zwei Prozent erreiche. In einer Rede vor dem Economic Club of Washington DC bezog Fed-Chef Jerome Powell erneut bestätigt, dass der Arbeitsmarkt wieder in etwa da sei, wo er vor der Pandemie war. Die Notenbank werde mit einer Zinssenkung nicht warten, bis die Inflation wieder bei zwei Prozent angekommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...