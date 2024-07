Im kommenden Jahr endet der Support für Windows 10. Dennoch versieht Microsoft diese Betriebssystemversion mit einem Update, das eine entscheidende Änderung für den Copilot mit sich bringt. Zunächst hat Microsofts KI-betriebenes Office-Helferlein Copilot ein Widget-Dasein in der Sidebar gefristet. Auf Windows 11 wurde schließlich eine Funktion als gängige App getestet, was nun auch einer breiteren Masse an Nutzer:innen zugänglich gemacht wird. So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...