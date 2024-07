MILWAUKEE (dpa-AFX) - Überschattet vom Attentat auf Donald Trump hat der Parteitag der US-Republikaner offiziell begonnen. Die Delegierten der Partei kommen bis einschließlich Donnerstag in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin zusammen, um den früheren US-Präsidenten Trump formell zum Präsidentschaftskandidaten zu küren. Das soll noch am deutschen Montagabend passieren. Dazu werden die Delegierten basierend auf den Ergebnissen der parteiinternen Vorwahlen ihr Votum abgeben. Der Prozess gilt als Formalie - Trump hat die nötigen Stimmen sicher.

Höhepunkt der Veranstaltung soll eine Rede Trumps am Donnerstagabend (deutsche Nacht zu Freitag) sein. Der Veranstaltungsbereich in Milwaukee ist wegen großer Sicherheitsbedenken extrem abgesichert. Bereits vor dem Attentat gegen Trump am Wochenende planten die Veranstalter mit sehr hohen Sicherheitsvorkehrungen.

Es wird davon ausgegangen, dass Trump noch heute oder in der Nacht zum Dienstag deutscher Zeit auch seinen Kandidaten oder seine Kandidatin für das Vizepräsidentenamt bekanntgeben wird. Auch das neue Parteiprogramm der Republikaner soll verabschiedet werden. Zahlreiche Größen in der Republikanischen Partei werden Reden halten - die Veranstaltung ist ein großes Spektakel./nau/DP/he