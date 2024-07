© Foto: ZUMAPRESS.com | La Nacion - picture alliance



Den Volkswirten des Research-Hauses Pantheon zufolge sollte die US-Notenbank aus diesen 7 Gründen ihre Zinsen möglichst rasch senken."Ease please!" - "Senken bitte!" hat Ian Shepherdson, Chefvolkswirt des Research-Hauses Pantheon Macroeconomics, seine jüngste Studie betitelt, in der er die US-Notenbank zu baldigen Zinssenkungen auffordert. "Senken bitte!" -7 Gründe für die Zinswende Seiner bereits vor dem Wochenende veröffentlichten Analyse sind in der vergangenen Woche zwei gemischte Inflationsberichte vorausgegangen. Während die Daten zur US-Verbraucherpreisinflation unter den Erwartungen lagen, zog die Entwicklung der Produzentenpreise überraschend stark an. Dennoch sieht Shepherdson …