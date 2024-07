Künstliche Intelligenz (KI) und die damit verbundenen Aktien genießen bei Anlegern weiterhin eine hohe Aufmerksamkeit. Vermehrt in den Fokus geraten immer mehr weniger bekannte Konzerne. Diese Aktie rückt immer mehr in den Fokus und begeistert selbst Nvidia und Blackrock. Bei der besagten Firma handelt es sich um SoundHound AI, einem Anbieter von Sprachmodellen auf Basis von KI. Die Technik der Amerikaner kommt unter anderem in der Automobilbranche ...

