Harvey Performance Company ("Harvey Performance" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter von Spezialwerkzeugen für die Präzisionsbearbeitung, gab heute die Übernahme von ATA bekannt. Harvey Performance bedient den Markt mit den branchenführenden Marken Harvey Tool, Helical Solutions, Micro 100, Titan USA, CoreHog und Valor Holemaking. ATA ist ein in Irland ansässiges multinationales Unternehmen der Feinwerktechnik und die Muttergesellschaft der Marken Karnasch, SGSPRO, ATA Tools, Van Hoorn Carbide, Industrial Tooling Corporation ("ITC") und Garryson.

"Wir freuen uns sehr, ATA in der Harvey Performance Familie willkommen zu heißen", sagte Brian Lavelle, Chief Executive Officer der Harvey Performance Company. "Diese Akquisition stellt einen Meilenstein in der stolzen Geschichte des Unternehmens dar und festigt unser integriertes, internationales Geschäft, das aus unverwechselbaren Marken und Produktlinien besteht."

Seit seiner Gründung als Familienunternehmen im Jahr 1963 ist ATA seinem Engagement für die Herstellung, Lieferung und den Vertrieb von Werkzeugen von außergewöhnlicher Qualität treu geblieben. Heute verfügt das Unternehmen über ein Produktangebot von mehr als 25.000 industriellen Präzisionsschneidwerkzeugen, mit denen es führende Fertigungsindustrien beliefert, darunter die Luft- und Raumfahrt, die Energieerzeugung, die Elektronik und viele mehr. ATA mit Hauptsitz in Irland und weiteren Niederlassungen in Großbritannien, den Vereinigten Staaten, Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz entwickelt, produziert und vertreibt seine Produkte weltweit von seinen sieben Produktionsstätten aus.

"Wir waren sofort von ATA, seinem globalen Team und seiner großartigen Markensammlung beeindruckt", sagte Lavelle. "Wie alle Marken von Harvey Performance haben auch die Marken von ATA den Ruf, einen hervorragenden Kundenservice zu bieten und sich der Herstellung von Produkten höchster Qualität zu verschreiben."

Harvey Performance und ATA sind beide führende Unternehmen in ihren jeweiligen Regionen, und es wird erwartet, dass die Übernahme zu einer starken Kombination in Nordamerika und Europa führen wird. Die Übernahme wird eine hervorragende internationale Plattform schaffen, auf der Harvey Performance weiter wachsen und expandieren kann. Das ATA-Managementteam wird das Geschäft des Unternehmens außerhalb der USA weiter vorantreiben.

"Diese Übernahme birgt ein großes Potenzial für Harvey Performance", sagte Jerry Gleisner, Senior Vizepräsident für Vertrieb der Harvey Performance Company. "Sie ermöglicht den nordamerikanischen Kunden von Harvey Performance den Zugang zu einigen der besten industriellen Schneidwerkzeuge, die Europa zu bieten hat."

Peter Cosgrove, CEO von ATA, sagte: "ATA ist erfreut, sich der Harvey Performance Company anzuschließen, mit der wir eine einheitliche globale Vision für die Zukunft teilen. Wir konzentrieren uns darauf, die Marken von Harvey Performance in ganz Europa und darüber hinaus auszubauen und gleichzeitig die führenden Marken von ATA bei den Kunden von Harvey Performance einzuführen. Ich fühle mich geehrt, dem Vorstand von Harvey Performance beizutreten. Unser Managementteam freut sich auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Kollegen, und unser Hauptaugenmerk liegt weiterhin darauf, das Geschäftswachstum weltweit voranzutreiben."

"Wir freuen uns auf die zahlreichen Wachstumschancen, die sich durch die Kombination der sich in hohem Maße ergänzenden Angebote und talentierten Führungsteams von Harvey Performance und ATA ergeben", sagte Ted Rainaud, Geschäftsführer, Berkshire Partners. "Diese Übernahme stellt eine bedeutende Erweiterung des Produktangebots und der geografischen Präsenz von Harvey Performance dar. Wir freuen uns darauf, das weitere Wachstum und die Expansion des kombinierten Unternehmens zu unterstützen."

Die Investitionspartner von ATA, Development Capital und der Ireland Strategic Investment Fund, die 2017 bzw. 2019 investiert haben, werden im Zuge der Transaktion aussteigen.

Andrew Bourg, Mitbegründer und Direktor von Development Capital, sagte: "Wir freuen uns, dass ATA ein Unternehmen vom Kaliber von Harvey Performance gewinnen konnte, was den Erfolg der Vision des ATA-Managementteams für den Sektor widerspiegelt. Sehr gerne haben wir ATA während des Investitionszeitraums dabei unterstützt, erheblich zu wachsen und sich zu einem international führenden Unternehmen in der Schneidwerkzeugindustrie zu entwickeln."

Brian O'Connor, Ireland Strategic Investment Fund, sagte: "Die Investition des ISIF in ATA ist ein klares Beispiel dafür, dass der ISIF ein doppeltes Ziel verfolgt: Er investiert auf kommerzieller Basis, um die globale Expansion eines irischen Unternehmens zu unterstützen, und fördert so die Wirtschaftstätigkeit und die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze in Irland. Die heutige Ankündigung spiegelt eine starke Leistung des ATA-Teams, ein positives Ergebnis für das Unternehmen und eine hohe Investitionsrendite für ISIF wider."

Piper Sandler fungierte als exklusiver Finanzberater von Harvey Performance Company und Berkshire Partners bei der Übernahme von ATA. Houlihan Lokey fungierte als exklusiver Finanzberater von ATA.

Über die Harvey Performance Company

Die Harvey Performance Company ist bestrebt, einzigartige und innovative Produkte anzubieten, um die anspruchsvollsten Bearbeitungsanforderungen der Industrie zu erfüllen. Die verschiedenen Marken Harvey Tool, Helical Solutions, Micro 100, Titan USA, CoreHog und Valor Holemaking bedienen spezielle Bedürfnisse und Märkte mit dem gemeinsamen Ziel, qualitativ hochwertige Produkte und hervorragenden Service zu liefern. Die Marken bieten eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen, die Zerspanungsmechaniker, Ingenieure und CNC-Programmierer unterstützen und ihren Werkstätten einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Die Harvey Performance Company ist stolz darauf, ihre Geschäfte auf die richtige Art und Weise zu führen mit schnellem, freundlichem Service, umfassender Produktunterstützung und einem Umgang mit Kunden, Lieferanten und Aktionären, der strategische, starke und dauerhafte Beziehungen schafft. Weitere Informationen finden Sie unter www.harveyperformance.com.

Über ATA

ATA ist ein in Irland ansässiger Hersteller und Lieferant von Präzisionsschneidwerkzeugen für führende Industrieunternehmen auf der ganzen Welt. ATA beliefert über 7.500 Kunden in 90 Ländern. ATA wurde 2008 von Peter Cosgrove (CEO) und Kapitalinvestoren übernommen. Heute verfügt das Unternehmen über Betriebsstätten in Irland, Deutschland, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden und den USA und beschäftigt fast 500 Mitarbeiter. Die führenden Marken Karnasch, SGSPRO, ATA Tools, Van Hoorn Carbide sowie ITC und Garryson sind in ganz Europa als Branchenführer anerkannt. Weitere Informationen finden Sie unter www.atagroup.com.

Über Berkshire Partners

Berkshire Partners ist ein zu 100 im Besitz der Mitarbeiter befindlicher, auf mehrere Sektoren spezialisierter Investor in privates und öffentliches Beteiligungskapital. Das Private-Equity-Team des Unternehmens investiert in gut positionierte, wachsende Unternehmen in den Bereichen Dienstleistungen und Industrie, Technologie und Kommunikation, Konsumgüter und Gesundheitswesen. Seit seiner Gründung hat Berkshire Partners mehr als 150 Private-Equity-Investitionen getätigt und kann auf eine lange Geschichte der Zusammenarbeit mit Managementteams zurückblicken, um die Unternehmen, in die es investiert, zu entwickeln. Stockbridge, die 2007 gegründete Public-Equity-Gruppe des Unternehmens, verwaltet ein konzentriertes Portfolio, das auf der Suche nach attraktiven langfristigen Investitionen ist. Die Stockbridge- und Private-Equity-Teams des Unternehmens arbeiten häufig zusammen und nutzen ihre kollektive Branchenexpertise sektorübergreifend. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.berkshirepartners.com.

Contacts:

Garth Ely

Senior-Vizepräsident Marketing Geschäftsentwicklung

+1-844-393-8665

gely@harveyperformance.com



Alison Mills

ATA Media Relations

+353 86 851 2890

ali@alisonmills.ie



Greg Winter, Berkshire Partners

+1-617-316-6260

gwinter@berkshirepartners.com