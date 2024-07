Shanghai (ots/PRNewswire) -Das automatisierte Terminalprojekt Vizhinjam der indischen Adani Group, das mit Beteiligung von Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) gebaut wurde, begrüßte am 11. Juli 2024 sein erstes Handelsschiff, die Maersk San Fernando. Die Veranstaltung markiert die Inbetriebnahme des ersten automatisierten Terminals in Indien und unterstreicht die Kompetenz von ZPMC bei der Bereitstellung umfassender automatisierter Terminallösungen.Im Rahmen des schlüsselfertigen Projekts lieferte ZPMC nicht nur die konventionelle automatisierte Hafenausrüstung, darunter acht Kaikräne, 24 Doppelkranbrücken und das Equipment Control System (ECS), sondern auch ein umfassendes Portfolio an terminalspezifischen Subsystemen, darunter das Terminal Operating System (TOS), das Terminal Access System (TAS) und das Refrigerated Container Management System (RMS), ergänzt durch Aftermarket-Ersatzteilverträge, um einen reibungslosen Terminalbetrieb zu gewährleisten.Das Meilensteinprojekt stellt Indiens ersten großen Tiefwasserhafen und Containerumschlagplatz sowie das erste automatisierte Terminal des Landes dar und ist die bisher umfangreichste Zusammenarbeit zwischen ZPMC und der Adani Group. Die mit fortschrittlichen OCR- und Betriebssystemen ausgestatteten Kaikräne verfügen über eine bisher unerreichte Hubhöhe von 53 Metern. Die Schienenlaufkräne mit einer Tragfähigkeit von 41 Tonnen, einer Spannweite von 36,54 Metern und einer Hubhöhe von 18,5 Metern sind mit einer hochentwickelten Automatisierung ausgestattet, einschließlich intelligenter Schmierung, Vibrationsüberwachung und automatischer Feuerlöschsysteme.Die Inbetriebnahme dieser Anlagen wird die Betriebseffizienz und -sicherheit des Hafens Vizhinjam der Adani-Gruppe erheblich verbessern. In der ersten Phase wird ein jährlicher Umschlag von 1 Million TEU erwartet, was dem globalen Logistik- und Transportsektor neuen Schwung verleihen wird.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/indiens-erstes-automatisiertes-terminal-das-unter-mitwirkung-von-zpmc-gebaut-wurde-nimmt-offiziell-den-betrieb-auf-302197265.htmlPressekontakt:Weihui Xue,xueweihui@zpmc.comOriginal-Content von: Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.,ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166332/5823770