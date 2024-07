Die Boeing-Aktie zeigt sich trotz jüngster Turbulenzen widerstandsfähig. Zum Handelsschluss in New York notierte das Papier bei 181,24 USD, was einem leichten Rückgang von 0,6 Prozent entspricht. Dennoch liegt der aktuelle Kurs deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 159,71 USD. Ein kürzlich eingegangener Großauftrag von Aviation Capital Group LLC über 35 737 MAX Jets unterstreicht das Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens.

Fokus auf Sicherheit und Qualität

Für die bevorstehende Farnborough International Airshow hat Boeing seine Präsenz angepasst, um den Schwerpunkt auf Sicherheit und Qualität zu legen. Das Unternehmen wird sich darauf konzentrieren, Kundenversprechen zu erfüllen und neue Technologien vorzustellen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Nachhaltigkeitstechnologien und der Präsentation des X-66 Sustainable Flight Demonstrator. Diese strategische Ausrichtung könnte langfristig positive Auswirkungen auf die Aktienentwicklung haben.

