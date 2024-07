FLOKI Kurs steigt um 20 %, während Base Dawgz die 2,5 Millionen Dollar Marke knackt

Am Kryptomarkt könnte es kaum bullisher zugehen als in den letzten Tagen. Noch vor 10 Tagen ist der Bitcoin-Kurs unter die 54.000 Dollar Marke gekracht, heute notiert BTC schon wieder bei über 63.000 Dollar. Vor allem die neue Woche beginnt extrem bullish. Was gut für Bitcoin ist, der in den letzten 24 Stunden um mehr als 5 % gestiegen ist, ist auch gut für den restlichen Kryptomarkt. Altcoins feiern ein starkes Comeback, wobei sich heute zeigt, dass die Meme Coin Season wohl noch lange nicht zu Ende ist. Der Gewinner des Tages ist FLOKI, der um 20 % zulegt und auch bei Base Dawgz sind die Bullen nicht mehr zu stoppen, sodass inzwischen über 2,5 Millionen Dollar investiert wurden.

FLOKI führt die Top 100 an

Dass eine Erholung am Kryptomarkt schnell gehen kann, wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach eindrucksvoll demonstriert. Auch heute zeigt sich wieder ein starkes Comeback, wobei der Bitcoin-Kurs schon um mehr als 5 % gestiegen ist und auch die meisten Altcoins beflügelt werden. An der Spitze steht FLOKI, der in den letzten 24 Stunden um mehr als 20 % zugelegt hat.

(FLOKI Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

FLOKI ist allerdings nicht der einzige Meme Coin, der unter den Top Gainern zu finden ist. 3 der 5 Gewinner des Tages unter den 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung sind Meme Coins. Neben FLOKI finden sich auch PEPE und MOG unter den Top Gainern, wodurch schnell klar wird, dass die Meme Coin Season wieder in vollem Gang ist und die meisten der Milliarden Dollar Meme Coins schon bald neue Höchststände erreichen könnten. Diese Euphorie zieht auch am neuen Base Dawgz ($DAWGZ) nicht vorbei, der auf über 2,5 Millionen Dollar explodiert.

Jetzt mehr über Base Dawgz erfahren.

Über 2,5 Millionen Dollar: $DAWGZ-Nachfrage explodiert

Base Dawgz ($DAWGZ) ist ein neuer Meme Coin, bei dem Anleger noch die Möglichkeit haben, von Anfang an dabei zu sein, da $DAWGZ derzeit noch im Initial Coin Offering erhältlich ist und noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt werden. Coins, die schon in dieser frühen Phase gekauft werden, können sich als extrem gewinnbringend erweisen, da Kurssteigerungen um tausende Prozent kurz nach dem Launch keine Seltenheit sind. Bei Base Dawgz haben Anleger sogar den großen Vorteil, dass der Vorverkaufspreis schon alle 7 Tage um 5 % erhöht wird, sodass frühe Käufer bis zum Handelsstart an den Börsen schon einen hohen Buchgewinn mitnehmen können.

(Base Dawgz Initial Coin Offering - Quelle: Base Dawgz Website)

Die Tatsache, dass Investoren schon im Presale Token für über 2,5 Millionen Dollar gekauft haben, deutet darauf hin, dass $DAWGZ ein voller Erfolg werden könnte. Die Entwickler setzen von Anfang an auf einen Multi Chain Launch und zeigen damit, dass sie große Pläne für den neuen Meme Coin haben. Neben der Base Chain wird $DAWGZ auch auf Solana, Ethereum, BSC und Avalanche handelbar sein. Dadurch wird ein breites Publikum angesprochen und die Chance, dass viele Käufer den Kurs in die Höhe treiben, steigt.

Außerdem ist $DAWGZ mit einer Staking-Funktion ausgestattet, die ein passives Einkommen ermöglicht, wie man das von anderen Proof of Stake Coins kennt. Da die Staking-Rendite dynamisch berechnet wird und davon abhängt, wie viele Token bereits im Staking Pool sind, können vor allem frühe Käufer, die ihre Token staken, extrem hohe Renditen erzielen. Derzeit liegt die APY noch bei über 1.500 %. Das hat dazu geführt, dass bereits ein beachtlicher Anteil der bisher verkauften $DAWGZ-Token gestakt wurde, wodurch das Angebot beim Handelsstart an den Börsen knapp ist und der Kurs schnell um ein Vielfaches steigen könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $DAWGZ im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.