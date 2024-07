Krypto-Experten gehen nun von Mega-Pump aus

Der bekannte Krypto-Experte Kyle Doops hat eine neue Analyse geteilt, welche aufgrund unterschiedlicher Faktoren derzeit von einem Mega-Pump ausgeht. Aber auch eine neue Einschätzung von Alex Krüger bekräftigt diese Prognose. Was sie zu ihren Ansichten führt, wollen wir im folgenden Beitrag einmal näher analysieren.

Krypto-Experte Kyle Doops prognostiziert Mega-Pump

Kyle Doops, ein bekannter Krypto-Experte, verweist in seiner neusten Analyse darauf, dass Bitcoin durch die Verkäufe der deutschen Bundesregierung unter Druck geraten ist. Mittlerweile sind die Bestände jedoch auf 0 gesunken, sodass nichts mehr befürchtet werden muss. Zudem wurden diese laut von den Spot-ETFs absorbiert.

Nun hebt der Krypto-Experte hervor, dass sich Bitcoin wieder an die 63.000 USD genähert und somit das Niveau von 60.000 USD zurückerobert hat. Dies wurde zuvor als wichtiger Bestandteil für das Wyckoff-Akkumulations-Muster angesehen. Zudem erreichte BTC wieder den 200-SMA und 200-EMA des Tagescharts. Mittlerweile konnten diese impulsiv überwunden und sogar fast der 50-SMA erreicht werden.

Zudem hat sich der Fear and Greed Index von einem Wert von 28 wieder auf 52 bewegt, womit wir uns von dem Bereich der Angst in die Neutralität begeben haben. Durch den größeren Abverkauf wurden viele RSIs der Kryptowährungen auf einem hohen Zeitrahmen zurückgesetzt. Somit sind sie wieder günstiger bewertet, was die Wahrscheinlichkeit von Gegenbewegungen in den nächsten Monaten erhöht.

Der Analyst erwähnte auch, wie stark sich die Altcoins erholt haben. Womit er vermutlich auf das optimistischere Sentiment der Anleger und deren höhere Risikoaffinität verweisen will. Ebenso erwähnt er, dass der Dollar-Index fällt, was sich seiner Ansicht nach positiv auf den Kryptomarkt auswirken sollte.

Der Krypto-Experte verwies auch darauf, dass der Spot-Preis über dem der Perpetuals handelt. Dies ist seiner Ansicht nach ein positives Zeiten, da es eine baldige Bewegung andeuten würde. Seit März wurden laut Kyle Doops zudem die gehebelten Positionen abgebaut, da die Sorgen der Investoren zugenommen haben. Dies zeigt ein geringes Risiko für Enthebelungen an.

Alex Krüger hebt das Potenzial des Trump-Trades hervor

Wie auch von dem Krypto-Experten Kyle Doops in seiner Analyse erwähnt wurde, ist das politische Umfeld in diesem Jahr besonders wichtig. Denn die Kryptowährungen sind mittlerweile zu einem der wichtigsten Wahlkampfthemen geworden. Schließlich haben 19 % der US-Amerikaner in sie investiert und weitere 16 % spielen mit dem Gedanken.

Seitdem die Sorgen um Joe Bidens gesundheitlichen Zustand zugenommen haben und das Attentat auf Donald Trump erfolgte, ist die Wahrscheinlichkeit für einen Wahlsieg von Donald Trump auf der bekannten Krypto-Wettplattform Polymarkets mittlerweile auf 71 % gestiegen, während sie für Biden nur noch 18 % beträgt.

Auch Alex Krüger geht in seinem X-Post darauf ein, welchen Einfluss eine Wiederwahl von Donald Trump auf die Finanzmärkte haben würde. So rechnet er damit, dass dies bullisch für Kryptowährungen ist. Dabei bezieht er sich unter anderem auf die unterstützenden Regulierungen. Denn Trump will mithilfe des Geschäftsführers von Bitcoin Magazine einen förderlichen Rahmen schaffen.

Ebenso würden sich durch Trump die Staatsausgaben erhöhen und Steuersenkungen vorgenommen werden. Somit steigen wiederum die Inflationserwartungen und die Renditekurve.

Einen positiven Effekt würde es laut Ansicht von Krüger auch auf Öl, Gas, Stahl und Kohle haben, was er auf die Deregulierung und die Maßnahmen zur Förderung der inländischen Produktion zurückführt.

Außerdem geht er von einer Deregulierung des Finanzsektors aus, wobei die Kosten für Einhaltungen von Vorschriften gesenkt werden. Zudem würden die Finanzinstitutionen wiederum von den steileren Zinskurven profitieren.

Einen positiven Ausblick gibt Krüger auch für Small Caps, da diese von den niedrigen Steuern, der Deregulierung und der Förderung der heimischen Produktion profitieren würden. Ebenso förderlich wirkt es sich somit auf die inländische Produktion der USA aus.

Die Wiederwahl von Trump hat laut Krüger jedoch einen negativen Effekt auf Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien. Denn es würde eher geringere Umweltvorschriften und Unterstützungen von fossilen Brennstoffen geben. Zudem könnte es zu geringeren Subventionen kommen. Ebenso erwartet er wegen der Abschaffung von Obamacare Unsicherheiten im Gesundheitswesen.

So profitieren Sie optimal vom Kryptomarkt

Der Kryptomarkt, welcher auch als Web3 bekannt ist, bietet eine Fülle von spannenden Möglichkeiten, um an einer revolutionären Bewegung teilzunehmen und attraktive Einnahmen zu generieren. Damit man mehr von dieser großen Chance profitieren kann, wurde die Bildungsplattform 99Bitcoins vor 11 Jahren gegründet.

Mittlerweile hat sie sich zu einer festen Größe des Kryptomarktes entwickelt sowie 709.000 Abonnenten und über 2,84 Mio. Kursteilnehmer erzielt. Das Bildungsangebot umfasst unterschiedlichste Themen und soll auch mithilfe von Dritten kontinuierlich expandiert werden. Somit können Sie sich über Technologie, Investments und vieles mehr Wissen aneignen.

Im Unterschied zu trockenen Textbüchern sowie mühsamer und unstrukturierter Autodidaktik erhalten die Lernenden das Wissen direkt von den Krypto-Experten, welche jahrelange Erfahrungen akkumuliert haben. Somit können sie sich teure Fehler und Zeitverschwendung ersparen sowie schneller zum gewünschten Ergebnis kommen.

Ebenso verwendet es die Gamifizierung, mit welcher das Lernen spielerisch gestaltet wird. Dies hat den Vorteil, dass die Motivation, der Durchhaltewillen und die Lerngeschwindigkeit zunehmen. Überdies können die Anwender auch über Learn-to-Earn Belohnungen in Kryptowährungen verdienen.

Diese Coins bieten zudem eine spannende Investmentmöglichkeit, da sie sich im innovativen Markt der Tokenisierung der Bildung positionieren. Zudem handelt es sich um einen der ersten Pioniere, die auf dem BTCFi-Ökosystem von Bitcoin gestartet werden. Mit seiner Erfolgsbasis und dem Skalierungspotenzial als Plattform könnte sich 99Bitcoins besonders schnell entwickeln.

Zudem zahlt das Projekt Anlegern schon während seines Presales eine Staking-Rendite von 698 % pro Jahr, während sie gleichzeitig Buchgewinne durch Preiserhöhungen erzielen können. Somit hat 99Bitcoins schon jetzt mehr als 2,43 Mio. USD eingeworben. In 14 Stunden findet bereits die nächste Preiserhöhung statt, solange sind sie noch für 0,00113 USD erhältlich.

