3 Gründe, warum Ethereum bis Ende des Jahres auf 10.000 Dollar steigen könnte

Ethereum ($ETH) scheint es endlich geschafft zu haben! Die Korrektur scheint sich ihrem Ende zuzuneigen, der Boden an der Unterstützungslinie bei 2.815 Dollar hat tatsächlich gehalten und seit dem Tief am 5. Juli, also genau vor 10 Tagen, verzeichnete der Ethereum-Kurs eine Erholung von etwa 20 %.

Vieles deutet darauf hin, dass die Schrecken der letzten Wochen endlich ad acta gelegt werden können. Außerdem weisen derzeit drei Gründe darauf hin, dass Ethereum nicht nur bald neue Allzeithochs erreichen könnte, sondern bis Ende des Jahres tatsächlich die 10.000-Dollar-Marke knacken könnte.

(Der Kurs von $ETH hat seinen Boden bei der Unterstützungslinie gehalten und ist seitdem über 20 % angestiegen - Quelle: Tradingview.com)

Grund #1: Die Angst verschwindet aus dem Markt

Der Fear & Greed Index ist einer der wichtigsten Indikatoren für professionelle Marktteilnehmer. Er zeigt an, wie viel Angst oder Gier sich im Markt verbirgt. Jedoch funktioniert die Interpretation dieses Indikators spiegelverkehrt. Hohe Gier zeichnet eher einen Hochpunkt aus, während große Angst eher an Tiefpunkten vorkommt. So war es auch im aktuellen Fall, bei dem der Fear & Greed Index in Ethereum kurzzeitig unter die Marke von 30 gefallen ist. Kurz darauf begann der Kurs wieder zu steigen.



Ethereum Fear and Greed Index is 51 - Neutral

Current price: $3,335 pic.twitter.com/iSmaUm5gLI - Ethereum Fear and Greed Index (@EthereumFear) July 15, 2024

Aufgrund seiner Ausprägung als Kontraindikator sind für Kursanstiege Werte zwischen 40 und 70 optimal, weil hier weder zu viel Angst noch zu viel Gier im Markt herrscht. Derzeit zeigt der Fear & Greed Index 51 Punkte an, was neutral ist und für weiter steigende Kurse spricht.

Grund #2: Langfristiger Aufwärtstrend ist nach wie vor intakt

Betrachtet man den Ethereum-Kurs im langfristigen Bild, was am besten im Wochenchart möglich ist, sieht man, dass der Aufwärtstrend immer noch intakt ist. Dieser nahm bereits im Sommer 2022 seinen Anfang und hat nach einem ruckeligen Start seit Herbst 2023 stetig an Momentum gewonnen.

Dieser große Trend ist immer noch intakt und die Korrektur der vergangenen Wochen ist zwar relativ groß im Vergleich zu den anderen, aber da das letzte Tief bislang nicht gebrochen wurde und der Kurs an der Unterstützungslinie gedreht hat, immer noch eine trendfortsetzende Korrektur.

(Der Aufwärtstrend im Wochenchart ist nach wie vor intakt und spricht für weiter steigende Kurse - Quelle: Tradingview.com)

Grund #3: Der Handelsstart der Ethereum-ETFs

Ja, der Grund ist nicht neu und wurde mit Sicherheit an vielen Stellen und in zahlreichen Analysen bereits genannt. Dennoch hat er so ein Gewicht, dass er einfach nicht fehlen darf. Die Rede ist natürlich vom Handelsstart der börsengehandelten Ether-Fonds. Bislang wurden einige Daten genannt, wie der 2. Juli, der 4. Juli, der 8. Juli oder der heutige Juli. Doch jeder Tag ist bisher ohne die Ethereum-ETFs verstrichen. Doch eines ist sicher: Eines Tages kommen sie.

Nach neuesten Gerüchten soll es diese Woche noch so weit sein. Auch wenn diese Woche wieder ohne den erwarteten Handelsstart vergehen sollte, hat selbst Gary Gensler, der Vorsitzende der SEC, erklärt, dass er mit einem Start der Ether-ETFs im Sommer rechnet. Man kann also getrost davon ausgehen, dass die börsengehandelten Fonds den Ethereum-Kurs bis Jahresende unterstützen, wodurch er auf 10.000 Dollar ansteigen könnte. Allerdings könnten davon auch andere Coins profitieren, wie Base Dawgz ($DAWGZ), der sich gerade im ICO befindet.

Klicke hier, um mehr über $DAWGZ zu erfahren.

Base Dawgz knackt die 2,5 Mio. Dollar und scheint unaufhaltbar zu sein

$DAWDZ kann trotz seiner kurzen Zeit im ICO schon unglaubliche Erfolge feiern. So folgen schon über 10.000 Abonnenten auf X (ehemals Twitter) und Telegram der Entwicklung des Meme-Coins im Vorverkauf. Dabei haben diese Abonnenten offensichtlich auch schon tatkräftig investiert, denn Base Dawgz befindet sich kurz vor einer Marktkapitalisierung von 2,6 Mio. Dollar. Doch $DAWGZ hat nicht nur ein nettes Meme und ein schönes Design, sondern hat auch eine Eigenschaft, die ihm einen Vorteil gegenüber mehr als 95 % aller anderen Meme-Coins verleiht.

Klicke hier, um mehr über die Vorteile von Base Dawgz zu erfahren.

(Base Dawgz konnte in den letzten Wochen mehr als 2,5 Mio. Dollar von Investoren einsammeln - Quelle: basedawgz.com)

Im Gegensatz zu den meisten anderen Meme-Coins, die auf nur einer Blockchain direkt handelbar sind, hat Base Dawgz eine Multichain-Funktion. Das bedeutet, $DAWGZ kann nicht nur auf der Base-Blockchain, auf der er aufgelegt wurde, gehandelt werden, sondern auch auf der Binance Smart Chain, sowie auf Ethereum, Solana und Avax.

Die breite Verfügbarkeit könnte verbunden mit den schnellen, sicheren und kostengünstigen Transaktionen dafür sorgen, dass $DAWGZ schon nach dem Start ein hohes Handelsvolumen aufweist. Das könnte Binance, Coinbase oder andere große zentrale Börsen auf den Plan rufen. In diesem Fall könnte der Kurs von Base Dawgz innerhalb kürzester Zeit auf unglaubliche Höhen explodieren.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $DAWGZ im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.