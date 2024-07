Der US-Aktienmarkt hat am Montag erneut Rekorde gefeiert. Der Dow schloss mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 40.211,72 Punkten. Der S&P 500 ging 0,3 Prozent fester aus dem Handel und mit 5.631,22 Punkten in den Feierabend. Nur der Nasdaq 100 blieb mit 20.387,88 Zählern unter seinem vor wenigen Tagen erreichten Höchststand. Positiv auf die Kaufbereitschaft wirkt sich nach wie vor die Aussicht auf bald sinkende Zinsen aus. Zuletzt bestätigte der US-Notenbankchef jüngste Aussagen. Jerome Powell ...

