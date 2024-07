Erfolgreiche Veräußerung und langfristige festverzinsliche Refinanzierung der zugrundeliegenden Vermögenswerte ermöglichte die Rückzahlung der Kreditlinie

Nitya Capital, ein internationales Immobilien-Investmentunternehmen mit Hauptsitz in Houston, US-Bundesstaat Texas, hat mit der vollständigen Rückzahlung einer Kreditlinie von Capital One in Höhe von 400 Mio. US-Dollar einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Dieser Erfolg zeigt die finanzielle Stärke und strategische Beweglichkeit von Nitya bei der Bewältigung der bestehenden Herausforderungen auf den Kapitalmärkten.

Das Darlehen dieser Fazilität war durch drei Vermögenswerte besichert: Quarry Trails in Knoxville, Tennessee; Domain at Waco in Waco, Texas; und NTX Domain in Denton, Texas.

Das Unternehmen veräußerte Quarry Trails, eine Klasse-A-Studenten- und Familienwohnanlage mit 840 Betten nahe der University of Tennessee, das 2022 zu einem "sehr attraktiven" Verkaufspreis erworben worden war. Der erfolgreiche Verkauf ermöglichte Nitya, einen signifikanten Anteil des ursprünglichen Eigenkapitals der Anleger auszuzahlen.

Ferner refinanzierte das Unternehmen die beiden anderen Vermögenswerte Domain at Waco und NTX Denton, beides Klasse-A-Wohnobjekte für Studenten der Baylor University und der North Texas Denton. Nitya Capital schloss eine langfristige 10-jährige Finanzierung von Argentic Real Estate Finance 2 LLC ab. Dadurch konnte das Unternehmen die Voraussetzungen schaffen, um den seit dem Kauf erzielten Wertzuwachs durch Mieterhöhungen und betriebliche Effizienzverbesserungen zu monetarisieren.

Mit dem gelungenen Abschluss dieser drei Transaktionen hat Nitya seine beeindruckende Erfolgsbilanz beim Erzielen von Renditen für die Investoren mit 79 erfolgreichen Exits von 20.000 Einheiten fortgeschrieben, die einen Wert von mehr 2,5 Mrd. US-Dollar repräsentieren und keine Verluste aufweisen. Inzwischen hat das Unternehmen mehr als 250 Transaktionen im Wert von über 10 Mrd. US-Dollar erfolgreich abgeschlossen: 129 Übernahmen im Wert von 5 Mrd. US-Dollar, 79 Exits im Wert von 2,5 Mrd. US-Dollar, 60 Refinanzierungen und Rekapitalisierungen im Wert von 2,5 Mrd. US-Dollar ohne einen einzigen Verlust.

Das aktuelle Portfolio von Nitya umfasst 52 erschwingliche Mehrfamilienhäuser und Studentenwohnanlagen im Wert von über 2,5 Mrd. US-Dollar, die über alle wichtigen Märkte der Sunbelt-Region einschließlich Texas und Florida verteilt sind.

"Diese strategischen Transaktionen bieten unseren Kommanditisten nicht nur eine erhebliche kurzfristige Liquidität, sondern steigern auch den langfristigen strategischen Wert des gesamten Portfolios", so Swapnil Agarwal, Gründer und CEO von Nitya Capital. "Unsere Exitstrategien sind sorgfältig konzipiert, um ein ausgeglichenes Verhältnis von unmittelbarem Liquiditätsbedarf und langfristiger Wertschöpfung sicherzustellen."

Nähere Informationen über Nitya Capital und seine umfassenden Immobilieninvestitionsstrategien finden Sie unter www.nityacapital.com.

Über Nitya Capital

Nitya Capital mit Sitz in Houston, US-Bundesstaat Texas, ist ein internationales Immobilien-Investmentunternehmen mit Schwerpunkt auf Mehrfamilienhäuser, Studentenwohnheime und Gewerbeimmobilien. Mit seiner Branchenerfahrung von mehr als einem Jahrzehnt setzt Nitya Capital weiterhin auf Innovation und hohe Renditen durch eine strategische Vermögensverwaltung und Engagement für die Zufriedenheit seiner Anleger.

