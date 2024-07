NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

Vancouver, British Columbia - 15. Juli 2024 / IRW-Press / MCF Energy Ltd. (TSX.V: MCF; FWB: DC6; OTCQX: MCFNF) gibt bekannt, dass das Unternehmen den Umfang seiner am 3. Juli 2024 angekündigten vollständig gezeichneten Finanzierung von 2.500.000 $ auf 4.400.000 $ aufgestockt hat (die "Platzierung"). Im Rahmen der aufgestockten Platzierung werden 29.333.333 Einheiten (die "Einheiten") zum Preis von 0,15 $ pro Einheit ausgegeben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Stammaktienkaufwarrant (ein "Warrant"), wobei jeder Warrant den jeweiligen Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zum Ausübungspreis von 0,16 $ berechtigt und während eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum ausgeübt werden kann.

In Verbindung mit der Platzierung kann das Unternehmen ein Vermittlungshonorar (Finders' Fees) bezahlen, das einem Gegenwert von bis zu 6,0 % jenes Bruttoerlöses entspricht, den das Unternehmen aus dem Verkauf von Einheiten an zeichnende Personen erzielt, die direkt von anspruchsberechtigten Vermittlern (Finder) an das Unternehmen herangeführt werden. Zusätzlich kann das Unternehmen anspruchsberechtigten Findern nicht übertragbare Vermittler-Warrants gewähren, deren Anzahl bis zu 6,0 % der Gesamtzahl der im Rahmen der Platzierung verkauften Einheiten ausmacht. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den jeweiligen Inhaber innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum zum Erwerb einer Aktie zum Preis von 0,16 $ pro Aktie.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Platzierung als Working Capital bzw. für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

SÄMTLICHE HIER ERWÄHNTEN WERTPAPIERE WERDEN NICHT NACH DEM UNITED STATES SECURITIES ACT VON 1933 (DAS "GESETZ VON 1933") REGISTRIERT UND EIN ANGEBOT BZW. EIN VERKAUF IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BZW. AN US-BÜRGER DARF NICHT OHNE REGISTRIERUNG BZW. OHNE EINE ENTSPRECHENDE AUSNAHMEGENEHMIGUNG VON DEN REGISTRIERUNGSBESTIMMUNGEN GEMÄSS DEM GESETZ VON 1933 ERFOLGEN.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in Rechtssystemen dar, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es zugestimmt hat, die ausstehenden Schulden des Unternehmens gegenüber verschiedenen Gläubigern in Höhe von insgesamt 1.566.788,02 C$ (die "Schulden") zu begleichen. Die Schulden werden durch die Ausgabe von insgesamt 10.445.254 Einheiten (die "Schuldeneinheiten") zu einem angenommenen Preis von 0,15 $ pro Schuldeneinheit beglichen. Jede Schuldeneinheit besteht aus einer Stammaktie und einem vollständigen Stammaktienkaufwarrant (ein "Warrant"), wobei jeder Warrant den Inhaber berechtigt, innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum eine zusätzliche Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,16 $ zu erwerben. Das Unternehmen hat sich dafür entschieden, die Schulden durch die Ausgabe von Schuldeneinheiten zu begleichen, um seinen Barbestand zu wahren und die Bilanz des Unternehmens zu verbessern.

Es wird erwartet, dass mehrere Direktoren des Unternehmens an der Privatplatzierung teilnehmen werden, und als solche wird jede Ausgabe von Einheiten im Rahmen der Privatplatzierung an diese Direktoren eine "Transaktion mit einer nahestehenden Partei" (Related Party Transaktion) im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") und der Richtlinie 5.9 der TSXV darstellen. Das Unternehmen beruft sich auf die in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 enthaltenen Ausnahmen bezüglich der Anforderungen betreffend die Bewertung und die Zustimmung der Minderheitsaktionäre, da weder der faire Marktwert der Einheiten noch die Gegenleistung für diese Einheiten 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt.

Der Abschluss der Platzierung und der Transaktion zur Schuldentilgung stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange. Alle in Verbindung mit der Platzierung und der Transaktion zur Schuldentilgung ausgegebenen Wertpapiere sind an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.

Über MCF Energy

MCF Energy wurde im Jahr 2022 von Führungskräften der Energiebranche gegründet, um die Energiesicherheit Europas durch verantwortungsvolle Explorationen und Erschließungen von Erdgasressourcen in der Region zu stärken. Das Unternehmen hat sich Beteiligungen an mehreren bedeutsamen Erdgasexplorationsprojekten in Österreich und Deutschland gesichert; weitere Konzessionsanträge sind ausstehend. MCF Energy prüft außerdem weitere Möglichkeiten in ganz Europa. Die Führungskräfte des Unternehmens verfügen über eine langjährige Erfahrung im europäischen Energiesektor und arbeiten an der Entwicklung einer saubereren, billigeren und sichereren Erdgasindustrie als Übergang zu erneuerbaren Energiequellen. MCF Energy ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSX-V: MCF; FWB: DC6; OTCQX: MCFNF) mit Hauptsitz in Vancouver in British Columbia. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mcfenergy.com.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Investor Relations

Jim Hill, CEO

Tel: (604) 609-6110

E-Mail: gkeep@fiorecorporation.com

Public Relations

Sarah Mawji

Venture Strategies

mailto:sarah@venturestrategies.com

MCF ENERGY LTD.

SUITE 3123 - 595 BURRARD STREET

VANCOUVER, BC V7X 1J1

Vorsorgliche Hinweise:

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Hinweise:

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf die Pläne des Unternehmens und andere Aspekte unserer voraussichtlichen zukünftigen Geschäftstätigkeit, die Ausrichtung des Managements, Strategien, Finanz-, Betriebs- und Produktionsergebnisse, Branchenbedingungen, Rohstoffpreise und Geschäftsmöglichkeiten beziehen. Darüber hinaus und ohne die Allgemeingültigkeit des Vorstehenden einzuschränken, enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen hinsichtlich des voraussichtlichen Zeitplans Erschließungspläne und der potenziellen Ressourcen in Bezug auf die Rechte des Unternehmens an den Vermögenswerten in Österreich. Zukunftsgerichtete Informationen verwenden typischerweise Wörter wie "antizipieren", "glauben", "projizieren", "erwarten", "Ziel", "planen", "beabsichtigen" oder ähnliche Wörter, die auf zukünftige Ergebnisse hindeuten, sowie Aussagen, wonach Maßnahmen, Ereignisse oder Bedingungen in der Zukunft ergriffen werden oder eintreten "können", "würden", "könnten" oder "werden".

Die zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf bestimmten zentralen Erwartungen und Annahmen des Managements von MCF Energy, einschließlich der Erwartungen und Annahmen, die anschließend in dieser Pressemitteilung unter den Öl- und Gasempfehlungen erwähnt werden, und darüber hinaus in Bezug auf die vorherrschenden Rohstoffpreise, die wesentlich von den Preisprognosen abweichen können, die zum Zeitpunkt der jeweiligen von GCA durchgeführten Ressourcenprüfungen galten, sowie auf Differenzen, Wechselkursen, Zinssätzen, geltenden Lizenzgebühren und Steuergesetzen, künftigen Produktionsraten und Schätzungen der Betriebskosten, der Leistung künftiger Bohrungen, Ressourcenvolumina, dem voraussichtlichen Zeitplan und den Ergebnissen von Investitionsausgaben; der Erfolg beim Bohren neuer Bohrlöcher; die Angemessenheit der geplanten Kapitalausgaben für die Durchführung geplanter Aktivitäten; der Zeitpunkt, der Ort und das Ausmaß künftiger Bohrungen; der Zustand der Wirtschaft und des Explorations- und Produktionsgeschäfts; die Betriebsergebnisse; die Leistung; die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten; die Verfügbarkeit und die Kosten von Finanzierungen, Arbeitskräften und Dienstleistungen; die Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs; die Fähigkeit zur effizienten Integration von Vermögenswerten und Mitarbeitern, die durch Akquisitionen erworben wurden, die Fähigkeit zur erfolgreichen Vermarktung von Erdgas und die Fähigkeit von MCF, Zugang zu Kapital zu erhalten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da MCF Energy keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von MCF Energy können erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet wurden, und dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile wir daraus ziehen werden. Das Management hat die obige Zusammenfassung der Annahmen und Risiken im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Informationen in diese Pressemitteilung aufgenommen, um den Wertpapierinhabern einen umfassenderen Einblick in künftige Geschäftstätigkeiten zu geben; solche Informationen sind für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehenden Listen von Faktoren nicht erschöpfend sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und wir lehnen jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76238Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76238&tr=1



