MILWAUKEE (dpa-AFX) - Die Republikaner haben den Senator J.D. Vance offiziell zum Vizekandidaten für die US-Präsidentschaftswahl im November ernannt. Die Delegierten stimmten beim Parteitag in Milwaukee für den 39-Jährigen, der nur kurz zuvor von Präsidentschaftskandidat Donald Trump als "Running Mate" verkündet worden war. Vance nahm ein Bad in der Menge und wurde bejubelt. Die Delegierten riefen "USA, USA, USA" und feierten den Bestseller-Autor, der mit seiner Ehefrau die Halle betrat. Eine Rede hielt Vance zunächst nicht - damit wird am Mittwoch (deutsche Nacht zu Donnerstag) gerechnet.

Vance feierte mit seinen Memoiren "Hillbilly-Elegie" Erfolge. Heute sitzt der Autor für den Bundesstaat Ohio im Senat. Der einstige Trump-Kritiker gilt mittlerweile als strammer Getreuer des 78-Jährigen und vertritt Hardliner-Positionen. Nach dem Attentat auf Trump am Wochenende machte er sofort US-Präsident Joe Biden für den Angriff verantwortlich. Trump wiederum hatte über Monate Spekulationen freien Lauf gelassen, wen er als Vize an seine Seite holen würde. In der jüngeren US-Geschichte wurde der Name meist kurz vor dem Nominierungsparteitag bekanntgegeben./nau/DP/he