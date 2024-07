Jean-Marc Gilson, ein erfahrener Manager im Bereich der chemischen Industrie, wurde zum President und CEO ernannt

Albert Chao und James Chao bleiben weiterhin als Executive Chairman bzw. Senior Chairman of the Board im Amt

Die Westlake Corporation (NYSE: WLK) (das "Unternehmen" oder "Westlake") gab heute bekannt, dass Jean-Marc Gilson, der zuletzt als President und Chief Executive Officer der Mitsubishi Chemical Group Corporation tätig war, vom Board of Directors zum President und Chief Executive Officer von Westlake ernannt wurde. Jean-Marc Gilson folgt auf Albert Chao, der zum Executive Chairman des Westlake Board of Directors ernannt wird. James Chao, der derzeitige Chairman des Boards, wird Senior Chairman des Boards von Westlake. Die Ernennungen treten heute in Kraft.

"Ich freue mich, Jean-Marc als neuestes Mitglied des Managementteams von Westlake begrüßen zu dürfen. Westlake befindet sich in einer sehr starken Position, die von einem Weltklasse-Team gefördert wird, und nachdem ich in den letzten 20 Jahren als CEO von Westlake tätig war, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um unseren Nachfolgeplan umzusetzen", sagte Albert Chao. "Jean-Marc kann auf 25 Jahre Erfahrung in der Chemieindustrie in den USA, Europa und Asien zurückblicken, in denen er internationale Unternehmen geleitet und beeindruckende Ergebnisse erzielt hat. Wir sind überzeugt, dass Jean-Marc die richtige Führungspersönlichkeit ist, um uns dabei zu unterstützen, unsere Erfolgsgeschichte mit marktführenden Ergebnissen, diszipliniertem Wachstum und nachhaltiger Wertschöpfung für die Aktionäre fortzusetzen."

James Chao sagte: "Diese Bekanntgabe ist der Höhepunkt eines durchdachten Nachfolgeplanungsprozesses unseres Vorstands, mit dem Westlake für die Zukunft positioniert werden soll. Wir sind sehr stolz auf das Unternehmen und die Unternehmenskultur, die wir aufgebaut haben, und sind davon überzeugt, dass Jean-Marc die ideale Besetzung ist, um unsere erfolgreiche Strategie und unsere Familienkultur der langfristigen Wertschöpfung fortzusetzen und das nächste Kapitel von Westlake einzuleiten."

"Ich fühle mich geehrt und bin stolz, der zweite, und erste von außerhalb der Familie stammende, CEO von Westlake zu werden", sagte Jean-Marc Gilson. "Ich habe Westlake seit langem als erstklassiges Unternehmen bewundert, das durch Innovationen im Bereich der Grundstoffe und Bauprodukte an vorderster Front steht, wenn es darum geht, lebensverbessernde Produkte zu liefern. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Albert, James und dem gesamten Managementteam und Board, um die gute Arbeit voranzutreiben, die wir leisten, während wir unsere Mission erfüllen, unseren Kunden verantwortungsbewusst zur Seite zu stehen und unseren Aktionären einen höheren Wert zu bieten."

Im Zusammenhang mit der heutigen Ankündigung wird Jean-Marc Gilson auch President und CEO sowie Director von Westlake Chemical Partners GP LLC, dem General Partner von Westlake Chemical Partners LP (NYSE: WLKP), und Albert Chao wird Executive Chairman und James Chao wird Senior Chairman des Board of Directors von Westlake Chemical Partners GP LLC.

Über Jean-Marc Gilson

Jean-Marc Gilson, 60, ist eine erfahrene Führungskraft in der chemischen Industrie mit nachgewiesener Fähigkeit, nachhaltige Finanzergebnisse zu erzielen. Zuletzt war er President und CEO der Mitsubishi Chemical Group Corporation, einem international tätigen Chemieunternehmen mit Sitz in Japan und einem Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar.

Von 2014 bis 2020 war Jean-Marc Gilson als Chief Executive Officer von Roquette tätig, einem weltweit führenden Familienunternehmen für pflanzliche Inhaltsstoffe und ein führender Anbieter von pharmazeutischen Hilfsstoffen. Zuvor war Jean-Marc Gilson als Vice-Chairman und Chief Operating Officer von NuSil Technology, einem US-amerikanischen Hersteller von Silikontechnologie für die Medizin- und Raumfahrttechnik, tätig. Zu Beginn seiner Karriere bekleidete er verschiedene Führungspositionen bei Dow Corning, darunter die des Executive Vice President, Specialty Chemicals Business, bevor er CEO von Avantor Performance Materials wurde.

Jean-Marc Gilson hat einen Master of Science in Chemical Engineering von der Universität Lüttich in Belgien und einen Master of Business Administration vom International Institute for Management Development in der Schweiz.

Über Westlake

Westlake ist ein weltweit tätiger Hersteller und Lieferant von Materialien und innovativen Produkten, die das tägliche Leben verbessern. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Houston und Niederlassungen in Asien, Europa und Nordamerika bietet die Bausteine für wichtige Lösungen von der Wohnungs- und Bauwirtschaft über die Verpackungs- und Gesundheitsbranche bis hin zur Automobil- und Konsumgüterindustrie. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.westlake.com.

