Globale Vordenker und Fachleute kommen zusammen, um wichtige Themen und Innovationen auf dem Gebiet der Patientensicherheit zu diskutieren

Die Patient Safety Movement Foundation (PSMF) erwartet am 6. und 7. September 2024 einige der weltweit führenden Fachleute und Fürsprecher auf dem Gebiet der Patientensicherheit zu ihrem 11.jährlichen World Patient Safety, Science Technology Summit. Die zweitägige Konferenz auf dem Campus der University of California, Irvine, einem Zentrum für innovative Forschung wird sich mit einigen der drängendsten Fragen und wegweisenden Lösungen befassen, die Patienten vor vermeidbaren Schäden im Gesundheitswesen schützen.

Hochkarätige Redner aus aller Welt werden bahnbrechende Lösungen für die Patientensicherheit vorstellen und erörtern, darunter die Nutzung von Echtzeitdaten aus elektronischen Krankenakten, das transformative Potenzial von künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen, die Anwendung von bewährten Verfahren für die Patientensicherheit, die Förderung der Datentransparenz und die Unterstützung einer systemweiten Sicherheitskultur.

Auf der Rednerliste stehen der Gründer der PSMF, Joe Kiani, der Generaldirektor der WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, der emeritierte Präsident und Senior Fellow des Institute for Healthcare Improvement, Dr. Donald M. Berwick, die Surgeon General von Kalifornien, Dr. Diana Ramos, der Leiter des Center for Quality Improvement and Patient Safety, Dr. Craig Umscheid, und der Chief Medical Officer von WebMD, Dr. John Whyte. Die Diskussionsteilnehmer repräsentieren ein breites Spektrum von Verwaltungsangestellten des Gesundheitswesens, Klinikern, Patientensicherheitsexperten und -fürsprechern, akademischen Forschern, Führungskräften aus dem Bereich Medizintechnik, Patienten und deren Angehörigen.

"Wir dürfen nicht nachlassen, bevor die Zahl der geschädigten Patienten und Klinikmitarbeitern NULL erreicht", erklärt Joe Kiani, Gründer der Patient Safety Movement Foundation. "Wir verfügen bereits heute über die erforderlichen Fähigkeiten und Innovationen, um ein sichereres Gesundheitswesen zu ermöglichen, aber dafür müssen wir uns einsetzen. Meiner Überzeugung nach kann die KI sofern sie effizient angewandt wird zum Gamechanger werden. Ich hoffe, dass alle Gesundheitssysteme auf unserem weltweiten Gipfel vertreten sein werden."

"Angetrieben durch Innovationen und die Anstrengungen unserer weltweiten Gemeinschaft für Patientensicherheit und der Patienten selbst kommt die Patientensicherheit schneller voran als je zuvor", berichtet Dr. Michael Ramsay, CEO bei der PSMF. "Wir freuen uns darauf, unser Know-how auszutauschen und mehr über die Herausforderungen der anderen zu erfahren. Dieses Gipfeltreffen bietet die einzigartige Chance, langfristige Verbindungen aufzubauen, die das weltweite Engagement für das Ziel von NULL Patientenschäden unterstützen."

Weitere Informationen wie das aktuelle Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter https://psmf.org/summits/11th-annual-world-patient-safety-science-technology-summit/.

ÜBER DIE PATIENT SAFETY MOVEMENT FOUNDATION

Im Jahr 2012 gründete Joe Kiani die gemeinnützige Patient Safety Movement Foundation, um vermeidbare medizinische Fehler in Krankenhäusern verhindern. Zusammen mit weltweiten Experten für Patientensicherheit entwickelte sein Team umsetzbare, evidenzbasierte Praktiken, die die drängendsten Herausforderungen adressieren. Krankenhäuser können sich formell dazu verpflichten, NULL vermeidbare Todesfälle zu verursachen. Gesundheitstechnologieunternehmen werden dazu aufgefordert, die Open Data Pledge zu unterzeichnen und ihre Daten weiterzugeben, um prädiktive Algorithmen zu entwickeln, die Fehler erkennen, bevor diese tödlich enden. Die PSMF wurde mit Unterstützung der Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare gegründet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

